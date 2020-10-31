Eğitim Servisi
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İzmir’de okullar bir hafta tatil
Dün meydana gelen deprem sonrasında İzmir il genelinde okullar önümüzdeki hafta eğitim öğretime ara verecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle dedi:
Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.
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