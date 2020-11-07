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Eğitim Servisi
Haber Giriş: 07.11.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

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İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

İzmirde bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

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