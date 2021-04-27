İzmir plaka kodu kaçtır? İzmir ve ilçelerinin plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devamlılığı söz konusu olan plaka kodları merak edilen konular arasında yerini alıyor. Bunun beraberinde trafikte ilerlerken farklı plakalar görüldüğünde nereye ait olduğu insanlarda merak uyandırmaktadır.

İzmir Plaka Kodu Kaçtır?

Plakalarla alakalı olarak en fazla sorulan sorulardan İzmir plakası kaçtır şeklindedir. Bu sarının yanıtı ise, 35 plakası İzmir iline ait bir plaka kodudur şeklinde olmaktadır. Eğer kamyonların, motosikletlerin, otomobillerin, arabaların ve benzeri nitelikte araçların arkasında yer alan plaka 35 ile başlıyorsa bu araçlar İzmir'e ait demektir.

İzmir ve İlçelerinin Plaka Harfleri

35 plaka koduna sahip olan İzmir'in ilçelerinin de kendilerine ait olan özel plaka harf kodları bulunmaktadır. Plakalarda bulunun bu harflere bakılarak, o plakanın İzmir'in hangi ilçesine ait olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. İşte 35 İzmir plaka kodlu ilçelerin plaka harfleri:

- İzmir Merkez ilçesi plaka harfleri : 35 (CZZ, AAA, AZZ, AC, BAA, AZ, AC, CAA, AR, BZZ, CA, CZ, , DA ve DZ) ile başlayanlar.

- Bayındır ilçesi plaka harfleri : 35 (E, JZZ, JAA, K ,S) ile başlayanlar.

- Ödemiş ilçesine ait plaka harfleri : 35 ( Z, D, ZAA,K, S, ZZZ) ile başlayanlar.

- Dikili ilçesi plaka harfleri : 35 (H ve K) ile başlayanlar.

- Bergama ilçesi plaka harfleri : 35 (F, S, K, VZZ , VAA) ile başlayanlar.

- Çeşme ilçesi plaka harfleri : 35 (K, RAA, RZZ ve S) ile başlayanlar.

- Kınık ilçesi plaka harfleri : 35 (FAA, FZZ, L,S) ile başlayanlar.

- Kemalpaşa ilçesi plaka harfleri : 35 (PAA, PZZ ve S) ile başlayanlar.

- Aliağa ilçesi plaka harfleri : 35 (NAA, NZZ ve S) ile başlayanlar.

- Menemen ilçesi plaka harfleri : 35 (MAA, MZZ ve S) harfleriyle başlayanlar.

- Tire ilçesi plaka harfleri : 35 (K, M, YAA, S, T, YZZ) ile başlayanlar.

- Selçuk ilçesi plaka harfleri : 35 (LZZ , LAA, S) ile başlayanlar.