İzmir lise taban puanları 2021! İzmir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

İzmir'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, İzmir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 487,4425 0,1 0,01 İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 475,8995 0,38 0,1 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 380 460,3406 1,07 0,09 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 38 459,3371 1,12 0,24 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 38 457,7152 1,22 0,5 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 380 449,1954 1,81 0,22 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 76 447,5683 1,93 1,04

İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 76 445,8431 2,08 1,37 İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 439,228 2,65 1,21 İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 437,7065 2,8 0,43 İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 80 437,2195 2,85 1,45 İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 432,9366 3,28 0,33 İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 429,5933 3,65 1,17 İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 228 428,9448 3,72 0,7 İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 152 427,3284 3,9 2,09

İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 425,8407 4,08 1,2 İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 425,2388 4,15 0,23 İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 38 424,7406 4,21 2,59 İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 421,0828 4,66 0,18 İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 418,5014 5 2,89 İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 228 418,5014 5 2,86 İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 190 414,1684 5,6 2,96 İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 76 411,9669 5,92 3,48

İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,1786 6,04 2,88 İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 228 408,7473 6,41 3,82 İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 406,6423 6,75 4,44 İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 68 404,9232 7,03 3,86 İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 114 402,0551 7,5 1,09 İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 399,3693 7,97 3,68 İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 394,8805 8,78 4,23 İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 152 391,2403 9,48 2,76

İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 389,1843 9,9 0,77 İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 386,1126 10,53 4,5 İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 372,0717 13,73 2,91 İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 371,0483 13,98 1,35 İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 369,4823 14,36 3,38 İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 355,8713 17,96 2,38 İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 350,4894 19,49 6,62

İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 344,7693 21,2 2,37 İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Almanca 30 341,6877 22,13 12,78 İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 335,5136 24,08 12,26 İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 335,1709 24,19 10,19 İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 334,8193 24,31 11,15 İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 334,0844 24,55 6,25 İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 318,0751 30,09 11,98 İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 316,9068 30,52 4,51

İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 315,1752 31,17 11,86 İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 312,8992 32,03 7,51 İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 308,858 33,6 13,2 İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 308,5631 33,71 8,41 İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,331 34,58 13,92 İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 303,5124 35,71 14,96 İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 303,2919 35,8 14,76 İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 303,0945 35,88 12,88