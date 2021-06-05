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Eğitim
Haber Giriş: 05.06.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

İzmir lise taban puanları 2021! İzmir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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İzmir lise taban puanları 2021! İzmir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İzmir'de sınavla öğrenci alan okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sonuçlar açıklandığında kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait İzmir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

İzmir'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, İzmir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102487,44250,10,01
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102475,89950,380,1
İZMİR / KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce380460,34061,070,09
İZMİR / KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca38459,33711,120,24
İZMİR / KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekFransızca38457,71521,220,5
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce380449,19541,810,22
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca76447,56831,931,04
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekFransızca76445,84312,081,37
İZMİR / KONAK / İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240439,2282,651,21
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170437,70652,80,43
İZMİR / KONAK / İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca80437,21952,851,45
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102432,93663,280,33
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90429,59333,651,17
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce228428,94483,720,7
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce152427,32843,92,09
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120425,84074,081,2
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102425,23884,150,23
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca38424,74064,212,59
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136421,08284,660,18
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238418,501452,89
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce228418,501452,86
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce190414,16845,62,96
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca76411,96695,923,48
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120411,17866,042,88
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce228408,74736,413,82
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136406,64236,754,44
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca68404,92327,033,86
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce114402,05517,51,09
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180399,36937,973,68
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102394,88058,784,23
İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce152391,24039,482,76
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60389,18439,90,77
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102386,112610,534,5
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30372,071713,732,91
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızİngilizce60371,048313,981,35
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136369,482314,363,38
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60355,871317,962,38
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34350,489419,496,62
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60344,769321,22,37
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızAlmanca30341,687722,1312,78
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30335,513624,0812,26
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34335,170924,1910,19
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34334,819324,3111,15
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce30334,084424,556,25
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30318,075130,0911,98
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90316,906830,524,51
İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30315,175231,1711,86
İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30312,899232,037,51
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30308,85833,613,2
İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30308,563133,718,41
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30306,33134,5813,92
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34303,512435,7114,96
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30303,291935,814,76
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34303,094535,8812,88
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34298,742737,717,51
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34291,133141,0519,67
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30288,918142,0610,99
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30287,897242,5312,17
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90284,057944,357,96
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34283,543844,599,18
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİngilizce30279,03346,837,43
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34278,849446,9214,55
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90276,110248,316,98
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34274,657349,0828,18
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30274,26449,289,44
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,432250,2515,49
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30271,926950,5220,21
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68270,685751,1811,07
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68270,613451,2216,14
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60270,287951,3913,18
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60270,154451,4610,71
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızFransızca30269,915551,614,14
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34265,907153,7823,34
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60265,113254,2312,9
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34263,896654,9214,36
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68261,823856,1222,41
İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30260,891356,6413,11
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34260,558156,8437,25
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34258,748457,9122,2
İZMİR / KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60255,691459,7315,65
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34255,082560,126,31
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,152960,6623,56
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68251,809262,0716,5
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68251,168162,4618,74
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34250,517262,8813,9
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34248,765363,9819,72
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30243,323567,4533,18
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34242,178168,224,54
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90237,639371,189,5
İZMİR / KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30236,316772,0614,29
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce102234,29473,4110,08
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60233,532573,915,6
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34219,990482,7950,88
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90217,371984,4314,29
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34204,968991,345,98
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