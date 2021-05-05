İzmir İZMİRGAZ Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar? İZMİRGAZ Depozito Ücreti Peşin Mi Faturaya Yansıtılır Mı?

İZMİRGAZ Doğalgaz aboneliklerinde farklı seçenekler yer almaktadır. Merkezi binalar için ve bireysel konutlar için farklılık göstermektedir.

İzmir İZMİRGAZ Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

İZMİRGAZ Doğalgaz işlemlerinde abonelik işlemleri Dolar üzerinden hesaplanmaktadır. Konutlar için alınmakta olan İZMİRGAZ Doğalgaz aboneliklerinde bu ücret 180 Dolar üzerinden alınmaktadır. Konut abonelikleri için farklı taksit seçenekleri sunulmaktadır.

İZMİRGAZ Doğalgaz abonelikleri merkezlerden farklı olarak doğalgaz tesisatı yapmakta olan iş yerleri tarafından da yapılmaktadır. Bunun yanı sıra İzmirgaz reklamı olarak yer alan abone olup sonra ödeme seçeneği sunulmaktadır.

İZMİRGAZ Doğalgaz abonelik işlemlerinin yapılabileceği birçok seçenek bulunmaktadır. İZMİRGAZ Doğalgaz merkezlerinin yer aldığı en yakın yerlerden yapılabilir. Bunun yanın da doğalgaz tesisatı yapmakta olan kurumlar üzerinden de yapılmaktadır.

Bedeller arasında 180 Dolar ücret abonelik bağlantısı için alınmaktadır. Bu ücrete ek olarak 30 Dolar da sayaç ücreti alınmaktadır. İki ücretin toplamından oluşan ücretler, seçimlere bağlı olarak ödemektedir. Bu seçenekler arasında en fazla 3 taksit seçeneği bulunmaktadır.

İZMİRGAZ Depozito Ücreti Peşin mi?

İZMİRGAZ Doğalgaz aboneliklerinde merkezi binalar için abone olmanın ya da bireysel konutlardan abonelik başvuru yapmanın farklılıkları ve gereksinimleri bulunmaktadır. Ancak ücret olarak bağlantı ücreti ve sayaç ücreti standart olarak alınmaktadır.

Merkezi sistemler için abonelik başvurusu yapanlar için 180 Dolar bağlantı ücreti ve 30 Dolar, sayaç ücreti alınacaktır.

Merkezi sistemler içerisinde yer alan aboneliklerde çoğunluğun onayı olan kararname gerekmektedir.

İşlemler sırasında fotokopi şeklinde olacak olan belgeler arasında binanın yapı kullanımı ve binanın toplam mülkünü gösteren belge yer alacaktır.

Merkezi sistemler için site abonelikleri tek kişi tarafından yapılabilmektedir. Abonelik yapan kimsenin kimlik fotokopisi yer alacaktır.

Bireysel konutlar ya da ticarethaneler için tapunun bir adet fotokopisi gerekir.

Mülk sahibi olan kimsenin kimlik fotokopisi yer alacaktır.

Yapının kullanımına dair izinin bir adet fotokopisi yer almalıdır.

Adres üzerine bulunmakta olan eski bir adet doğalgaz ya da elektrik faturası bulundurulmalıdır.

Bina içerisinde ilk kullanım olması halinde apartman kararının fotokopisi bulundurulmalıdır.

Farklı yakıtlarla ısınmakta olan konutların doğalgaza geçme durumlarında ek evrakların bulundurulması gerekir.

Binanın boyutunun 2000 metreküp ve üstü için seçenekler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra apartman içerisinde %51’lik çoğunluğun olması ve bunun beyan edilmesi gerekir.

İZMİRGAZ Depozito Ücreti Faturaya Yansıtılır mı?

Abonelikler sırasında istenmekte olan bağlantı ve sayaç ücretleri taksitler halinde ödenmektedir. İstenilmesi halinde taksitler ile birlikte faturaya yansıtılmaktadır. Bunun yanı sıra abonelik sırasında peşin bir halde ödenmektedir.

Taksit seçenekleri arasında 3 farklı seçim bulunmaktadır. Faturaya yansıması ya da peşin ödenmesi durumları beyan edilmelidir. Bu ücretler güncel olarak değişmektedir. Ücretlerin belirlenmesinde birim olarak Dolar kullanılmaktadır.

Müşteri sözleşmesinin onaylanması sırasında gerekli olan belgeler arasında işlemler aynı şekilde farklılık göstermektedir. Konut içerisinde kiracılar için kira kontratının bir adet fotokopisi yer almalıdır.

Sözleşmenin üzerine olacak kimseye ait bir adet kimlik fotokopisi bulunmalıdır. Konutlar içinde mülk sahipleri için tapunun bir adet fotokopisi bulundurulmalıdır. Bunun yanında ikametgahın yer alması veya eski bir adet faturanın bulundurulması gerekir.

İşlemler sırasında abone numaralarının bulunması ve bilgilerin başvuru yapan bireye ait olması gerekir. Ticarethane sözleşmelerinde vergi levhası ve yetkili belgesinin beyanı ek olarak yapılmalıdır.