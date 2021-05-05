İzmir İZMİRGAZ doğalgaz abonelik nereden açtırılır? İZMİRGAZ doğalgaz başvuru için gerekli evraklar / Belgeler nelerdir?

Doğalgaz aboneliklerinde, yeni dönemi içinde kolaylıklar getirilmiştir. Bu sayede ödeme yöntemleri ve gerekli belgelerde daha kolay aşamalardan oluşmaktadır.

İZMİRGAZ Doğalgaz Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İzmir’de doğalgaz aboneliği almak ya da açtırmak isteyenler için farklı ödeme yöntemleri sunulmaktadır. İzmir’de doğalgaz aboneliği açmak için herhangi bir İzmir doğalgaz merkezine uğrayarak işlemler halledilir.

En yakın İzmir doğalgaz binası içerisinde gereken bütün işlemler tamamlanmaktadır. Aynı zamanda bütün merkezler içerisinde kampanyalardan yararlanmak mümkündür. Abonelik açtırmak için belli belgeler gerekmektedir. Bu belgeler, merkezi sistem için ve bireysel abonelikler için farklılık göstermektedir.

Merkezi sistemler için yani kazan abonelikleri için gereken belgeler şunlardır. Doğalgaz abonesi olabilmek için yöneticiden alınacak kararın fotokopisi gerekmektedir. İlk belge olarak merkezi sisteme bağlı olarak gerekmektedir.

Site ya da merkezi sistem içerisinde kaç adet bina olduğuna dair kullanım izinlerini kapsayan belgenin fotokopisi ikinci belgedir. Bu belge bina ve yapı kullanım izinlerini kapsamaktadır.

Bina ya da daire adına işlemlerin halletmekte olan kimsenin nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

Merkezi sistemler içinde yer alan abonelikler için gerekli belgeler bu şekildedir.

Bireysel ya da ticarethane olan abonelikler için işlemler daha farklı olmaktadır. İlk olarak tapunun fotokopisi gerekmektedir. Bununla birlikte mülk sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte T.C kimlik numarası yer almalıdır.

Mülk üzerinde yapı kullanım izninin yer alması ve adresin üzerine yer alan herhangi bir su ya da elektrik faturasının fotokopisi bulunmalıdır. Bireysel konutlar için işlemler daha uzun olmaktadır. Binada ilk kez doğalgaz kullanımı durumlarına göre site kararı gerekmektedir.

Farklı yakıt ile ısınmasını sağlayan mülkler için doğalgaza geçiş kısımlarında farklı belgeler istenmektedir. Bunlar arasında bina içinde yer alanların onaylaması gerekmektedir. Aynı zamanda bu durum arsa büyüklüğüne bağlı olarak %51’de olmaktadır.

İZMİRGAZ Doğalgaz Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Farklı bir ısı sistemi ile ısınıp, doğalgaz sistemine dönmek için işlemler şu şekilde gerçekleşecektir. Bina ya da site içerisinde oy birliğinin olması ve bireysel abonelikler için gerekli olan belgelerin bulunmasıdır.

Öncelikli olarak gerekli belgeler arasında iç tesisatın açıklandığı projelerin sunulması bulunmaktadır. Döşeme sisteminin ve güvenlik aşamalarının belirlenmesinde gerekmektedir. İZMİR DOĞALGAZ başvurusunda iç tesisat firmaları arasında herhangi bir tanesine başvuru yaparak projeler gerçekleştirilmelidir.

Gerekli belgeler arasında müşteri sözleşmesi için gereken belgeler yer almaktadır. Bu belgeler arasında istenenler 3 farklı şekildedir. İlk olarak kiracılar için olanı, tapu sahibi için olanı ve ticarethane abonelikleri içindir.

Kiracılar için kira kontratının beyanı, ikametgah adresinin beyanı ve herhangi bir su ya da elektrik faturasının kopyası yer almaktadır. Aynı zamanda sözleşme yapacak olan kimsenin nüfus fotokopisi yer almalıdır.

Tapu sahipleri içinde aynı belgeler gerekmekte ve abone ya da hesap numarasının bildirilmesi gerekmektedir.

İzmir İZMİRGAZ Doğalgaz Abonelik Nereden Açtırılır?

İZMİRGAZ doğalgaz abonelikleri herhangi bir İZMİRGAZ merkezi içerisinde yapılmaktadır. İçerisinde yer alan kampanyalar ve belgelendirmeler aynı şekilde gerçekleşecektir. Bunun dışında ödeme yöntemleri de sunulmaktadır.

En yakın doğalgaz binası içerisinden gerekli belgelerin ve ücretin ödenmesi durumlarında abonelikler açılmaktadır. Ancak herhangi bir doğalgaz olmaması durumlarında projelendirme gerekmektedir. Bunun beyanı da gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır.