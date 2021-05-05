İzmir İZMİRGAZ Doğalgaz Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır? İZMİRGAZ Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler

Yasa gereği İzmir Büyük Şehir Belediyesi ortak ile İzmir gaz, doğal gaz kullanımında temsil edilmektedir. Bu sisteme abone olan kişiler belirli şartlardan dolayı aboneliklerini kapatmak zorunda kalabilirler. Bu kapatma işlemini gerçekleştirmek için ise belirli işlemlerin yapılması gerekir.

İzmir Gaz Doğal Gaz Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

Abonelik kapatmanın nasıl yapılacağı konusundan önce bireylerin neden abonelik kapatmaya gerek duydukları iyi bilinmelidir. Doğal gaz kullanım adresinin boşaltılması ya da kişilerin doğal gaz kullanmak istememesi sonucunda abonelik sözleşmesi iptali söz konusu olur.

Bu abonelik sözleşmesi İzmir doğal gaz ile yapılan sözleşmedir. İzmir ilinde yer alan abone merkezlerinde kapatma işlemleri gerçekleştirilir. Sözleşmenin iptal edilmesi için abonenin bizzat başvurması gerekir. Eğer hak sahibi adına başka bir kişi ya da firma başvurmak istiyorsa noter onaylı vekaletname ile başvurulması gerekmektedir.

İzmir gaz yani İzmir doğal gaz resmi kurumuna ait çağrı merkezi telefon numaralı aranarak da işlemler için talep de bulunabilir ve bilgi sahibi olunur.

Doğal gaz abonelik kapatma işlemi fesih işlemi olarak bilinir. Müşterinin bulunduğu adresten ayrılması durumunda yapılabilir. Bunun yanında sözleşmenin şartlarını yerine getirmemesi halinde de abonelik iptal edilebilir. Böyle bir durumda sayaçtaki son tüketim endeksi tespiti yapılır ve abone hesabı buna göre tasfiye edilir.

Tüm bu işlemleri şu an ki ilgili konu bağlamında bulunan İzmir doğal gaz resmi kurumu gerçekleştirir.

İzmir Gaz Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler

İzmir gaz abone olmak için bazı evraklar gerektiği gibi iptali için de belirli işlemlerin sırasıyla gerçekleştirilip kurum tarafından sözleşme iptalinin sağlanması gerekir.

Abonelik iptali işlemeleri abonenin neden kapatıldığına göre de belirlenebilir. Kişi kendi adres değişikliği ve kullanımını istemediği için kapatabilir. Bunun yanında kurum, sözleşmeye uyulmadığı için de doğal gaz sözleşmesini kendisi iptal edebilir. Bu durum sözleşme şartlarına abonenin uymadığı gerekçesi ile kurum tarafından yapılan iptal işlemidir.

İzmir gaz abonelik iptali için İzmir doğal gaz kurumuna giderek ya da telefon numarasını arayarak işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Genel olarak abonelik iptali için gerekli evraklar ve işlemler şu şekilde sıralanmaktadır:

İzmir doğal gaz resmi kurumuna iptal edilmesini istediğinize dair beyan vermeniz gereklidir. Bu beyan sözleşme sahibi kişinin TC kimlik numaralı resmi kimlik beyanıdır. Sözleşme feshini yapacak olan kişiyle ilgilidir.

Aboneliğin yapılacağı adres de belirtilmelidir. Bu sayede kurum tarafından sözleşme iptali yapılacak olan yerin tüketim noktası numarası belirlenir.

Sözleşmenin iptalini sözleşme sahibi kişi gerçekleştiremeyebilir. Böyle bir durum da ise yapılacak resmi işlem üçüncü şahıslar tarafından yapılır. Sözleşme sahibi bu üçüncü şahsa noter onaylı vekaletname kopyası evrakını vermelidir. Çünkü üçüncü şahıs sözleşme sahibi adına bu evrak ile abonelik kapatmayı resmi kurumda gerçekleştirebilir.

Doğal gaz abonelik kapatma işleminin gerekli olduğu her durumda sözleşme sahibi tarafından yapılması şarttır. Aksi halde sizden sonra ilgili yere taşınacak kişilerin doğal gaz kullanım faturası sizin adınıza hala çıkar durumda kalacaktır. Bu da kullanım ödemesinden kapatma gerçekleşmediği için sizin sorumlu olduğunu göstermektedir.

Çeşitli sebeplerden dolayı doğal gaz sözleşme iptal işleminizi ilgili yerdeki resmi kuruma giderek ve arayarak gerekli belgeler ile gerçekleştirebilirsiniz. Yabancı uyruklu müşteriler bu kapatma işlemini pasaport beyanı ile gerçekleştirebilir.