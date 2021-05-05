İzmir GEDAŞ elektrik abonelik nereden açtırılır? Gediz elektrik başvuru için gerekli evraklar / belgeler nelerdir?

İzmir GEDAŞ Elektrik abonelikleri, randevu alınarak ve gerekli belgelerin sunulması ile gerçekleşmektedir.

İzmir GEDAŞ Elektrik Abonelik Nereden Açtırılır?

Belirli müşteri hizmetlerinin sağladığı abonelik işlemlerinde istenilen saat ve gün içerisinde randevu oluşturulmalıdır. Randevunun oluşturulması içi GEDAŞ Elektrik müşteri hizmetleri ve sitesi üzerinde işlemler tamamlanmaktadır.

İletişim merkezi MİM olarak ifade edilmekte ve abonelik işlemlerini sağlamaktadır. Aboneliklerin ilk olarak yapılması ya da tüketimin ilk defa gerçekleşmesi durumlarında bölgede yer almakta olan dağıtım şirketinin sunmakta olduğu sözleşme, onaylanmalıdır.

Online başvuru sistemleri yakın bir süre içerisinde gerçekleşmeye başlayacaktır. Bu süreç içerisinde müşteri iletişimini sağlayan merkez vasıtasıyla işlemler tamamlanmaktadır. Bu aşama içerisinde randevu alınması ve gün ile saatin belirlenmesi gerekmektedir.

Başvuru işlemleri aynı zamanda E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu işlemler arasında abonelik başvuruları ve abonelik iptali yer almaktadır. E-devlet üzerinden sağlanmakta olan hizmetler arasında borç bilgilerinin sorgulanması ve ödeme bilgileri de yer almaktadır.

Gediz Elektrik Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

GEDAŞ Elektrik abonelikleri için gerekli olan aşamalar, farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bu durum altyapı olması, daha önce kullanılması ya da ilk abonelik olarak değişmektedir.

E-devlet üzerinde yapılabilmekte olan işlemde abone grupları arasından herhangi bir tanesine borç bulunmaması gerekmektedir.

Abonelik işlemi olacak adresin üzerine aktif sözleşmenin yer alması ve herhangi bir borç görünmemesi ilk şart olarak beyan edilmektedir.

Bunun yanı sıra güvence bedelinin de bulunduğu bir sözleşmenin hazır bir halde bulundurulması gerekmektedir.

Güvence bedeli ödeme aşamasında farklı seçenekler sunulmaktadır. Bunlar arasında bir taksit ya da iki taksit seçeneği yer alır. Aynı zamanda güvence bedeli faturaya yansıtılarak 2 aylık borç içinde de alınmaktadır.

E-devlet üzerinden gerekli olan başvuru işlemlerinin tamamlanması sonrasında imza gerekmektedir. E-imzası olmayan abonelik başvurusu yapan müşterilerin, en yakın konumda yer alan merkez üzerinde imza atması gerekmektedir.

Randevu işlemleri ve abonelik işlemleri gibi birçok işlem GEDAŞ Elektrik üzerinden yapılmaktadır.

Güvence bedelleri, aboneliklerin fesih edilmesinin ardından istenilen, beyan edilen IBAN numarası üzerine yapılmaktadır.

GEDAŞ Elektrik abonelik başvuruları, MİM üzerinden ya da E-devlet üzerinden yapılmakta ve istenilen bilgiler sunulması gerekmektedir.

İstenilen bilgiler arasında E-devlet aracılığı ile bilgiler sunulmaktadır. Bunlar arasında abonelik alınacak olan mülk ya da ticarethanenin bilgileri yer almaktadır.

Gediz Elektrik Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

GEDAŞ Elektrik işlemlerin de E-devlet üzerinden gerekli bilgiler ve E-imza seçenekleri sunulmaktadır. Mülk üzerine ait bir eski fatura ile birlikte abonelik alan kimsenin kimlik bilgileri yer almalıdır. Online başvuru seçenekleri arasında E-devlet üzerinden bilgiler alınmaktadır.

Abonelik işlemlerinde gerekli olan E-imzanın olmaması durumlarında ise GEDAŞ Elektrik merkezleri üzerinde işlemler tamamlanmaktadır. Kısa bir süre sürmekte olan abonelik işlemleri için aynı zamanda iletişim merkezi de kullanılmaktadır.

Abonelik merkezi üzerinde randevu alarak ve randevu sırasında gerekli belgeleri sunarak, işlemler tamamlanmaktadır. Abonelik sırasında daha önceden abone olunması durumlarında belge gerekmektedir. İlk abonelikler için mülk üzerine borcun yer almaması ve sözleşmenin onaylanmasına gerek bulunmaktadır.

İzmir GEDAŞ Elektrik aboneliğinde özellikle gerekli olan mülkün üzerine borcun bulunmamasıdır. Abonelik işlemleri online olarak E-devletten yapılması, gerekli olan belgelerin E-devlet aracılığı ile sağlanmasına neden olmaktadır.

Abonelik işlemleri sırasında gerekli olan bilgiler online olarak E-devlet üzerinde sunulmaktadır. E-imza olması halinde herhangi bir merkeze uğramaksızın abonelik işlemleri tamamlanır.