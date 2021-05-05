İzmir GEDAŞ Elektrik Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır? Gediz Elektrik Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler

İzmir GEDAŞ Elektrik abonelik işlemleri ve aboneliklerin fesih edilme işlemleri, online şekilde yapmakla birlikte iletişim merkezi tarafınca da sağlanmaktadır.

İzmir GEDAŞ Elektrik Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

Müşterilerin daha hızlı hizmet alması adına ve işlemlerin hızlandırılması adına abonelik işlemleri E-devlet üzerinden sağlanmaktadır. E-devlet üzerinden E-imza sahibi olanlar için herhangi bir ek işleme gerek olmamaktadır.

E-imza işlemlerinde kaydedilme durumları olmalı ve işlemlerde kullanılmalıdır. İzmir GEDAŞ Elektrik abonelikleri de aynı şekilde gerçekleşmektedir. İşlemlerin yapılmasında E-devlet üzerinden arama kısmına gereken ifadeler girilmelidir.

E-devlet tarafından sunulmakta olan hizmetler arasında bireysel abonelik için başvurular ve borç bilgilerinin sorgulanması da yapılmaktadır. Ödeme bilgileri ve fesih işlemleri de gerçekleşmektedir. Bu şekilde işlemlerde kurumlar üzerinden evrak teminine gerek bulunmamaktadır.

Abonelik işlemleri için tüketim noktası olan mülk üzerine herhangi bir borç bulunmamalıdır. Abone olma aşaması için ve aboneliklerin fesih edilmesinde şart koşulmaktadır. Borç bilgilerinin gözlemlenmesi ve borç ödeme işlemleri de E-devlet üzerinden sağlanabilir.

E-imza olmaması halinde E-devlet üzerinden fesih ya da başvuru işlemlerine başvuru yapılmaktadır. Adres üzerine borç bulunmaması halinde E-devlet üzerinden İzmir GEDAŞ Elektrik abonelik fesihleri gerçekleşir. Ardından işlemlerin onaylanması ve resmileşmesi için en yakın merkez üzerinden imza atılmalıdır.

Tüketim noktası üzerinde borç yer alması halinde abonelik işlemleri yapılmamaktadır. Aboneliklerin fesih edilmesi için ve abonelik başvurusu için mülk üzerinde yer alan bir borçlanma olmamalıdır. İşlemlerin yapılmasında İzmir GEDAŞ Elektrik sitesi üzerinden randevu alınmaktadır.

İzmir GEDAŞ Elektrik içerisinde yer alan MİM yani müşteri iletişim sistemi bulundurmaktadır. MİM içerisinden abonelik işlemleri ile ilgili randevu talebi oluşturulur. Daha sonrasında belirtilen gün ve tarihte merkezde işlemler tamamlanır.

Gediz Elektrik Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler

İzmir GEDAŞ Elektrik abonelik iptalinde E-devlet üzerinden işlemler tamamlanır. Bu işlemler arasında abonelik için güvence bedeli alınmaktadır. Fesih işlemleri sonrasında güvence bedeli, belirtilen IBAN adresine gönderilmektedir.

Fesih işlemlerinin ardından müşteri üzerine kayıtlı olan bir vadeli ya da vadesiz hesap üzerine gönderilmektedir. Abonelik aşamasında verilen güvence bedeli, fesihler ya da iptaller sonrasında iade edilmektedir.

Abonelik işlemlerinde kullanılabilecek müşteri işlemleri ve MİM hizmeti yer almaktadır. Resmi site üzerinde yer alan randevu sistemi ile işlemler tamamlanmaktadır. Bu işlemlerin gerçekleşmesinde E-devlet güvencesi de yer almaktadır.

İzmir GEDAŞ Elektrik aboneliklerinde fesih işlemleri için gerekli olan işlemler ve evraklar E-devlet üzerinden sağlanmaktadır.

Mülk adresinin açık beyanı ve borçlandırmanın olmaması sonrasında E-imza ile işlemler sonlandırılır.

E-imza olmaması halinde kullanılabilecek yöntem, en yakında yer alan İzmir GEDAŞ Elektrik merkezinde işlemler tamamlanır.

Resmi site içerisinde abonelik işlemleri için ve fesih işlemleri için seçenekler sunulmaktadır. Bu seçenekler arasında yer alan borçlandırmanın olmaması hali hem fesihlerde hem de abonelikler için geçerlidir.

MİM sistemi ile abonelik durumunun ve borçlandırma durumunun gözlemlenmesi sağlanmaktadır. İşlemlerin tamamlanmasında randevu seçenekleri ile birlikte seçilen gün ve tarih içerisinde işlemler için randevu alınır.

Randevu işlemlerinin tamamlanmasında farklı bir seçenek olarak E-devlet üzerinden fesih işlemleri sunulmaktadır.

E-devlet üzerinde yer alan İzmir GEDAŞ Elektrik bilgilendirmeleri, borçlandırma bilgileri ve abonelik işlemlerinden oluşmaktadır. Abonelik işlemleri içerisinde fesih işlemleri de yer almaktadır.

Tüketim noktası içerisinde yer alan borçlandırmanın olması halinde taksit seçenekleri sunulmaktadır.