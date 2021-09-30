İzmihlal ne demek? İzmihlal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber izmihlal kelimesi Türkçede yer alan sözcüklerden biridir. Ancak eski dönemde kullanılmış artık günümüzde pek fazla değerlendirilmeyen kelimelerin de arasında geliyor.

İzmihlal Ne Demek?

İki değişik kelime üzerinden hem eş anlamlı olarak hem de taşıdığı anlam kapsamında izmihlal sözcüğü ifade edilmektedir.

- Yıkılma

- Çökme

Bu şekilde yukarıda verilen anlamları kapsamında izmihlal kelimesi günlük yaşamda kullanılabilir.

İzmihlal Kelimesinin Anlamı Nedir?

Özellikle İstiklal Marşı'nda geçmesi ile beraber izmihlal kelimesi merak edilen sözcüklerden biridir. Bu bağlamda Arapça üzerinden çevrim ile beraber yıkılma veya çökme olarak böyle çıkıyor.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit izmihlal kelimesi yıkama ya da çökme karşılığı üzerinden ele alınmaktadır.

‘’Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal’’ Mehmet Akif Ersoy