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İzmihlal ne demek? İzmihlal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#İzmihlal Ne Demek?
İzmihlal ne demek İzmihlal kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Genel olarak Türkçede yer alan ancak günümüzde pek kullanılmayan sözcüklerden biri izmihlal kelimesidir. Ancak özellikle bazı kaynaklarda ve eserlerde karşı karşıya gelinen bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Peki, izmihlal ne demek? İzmihlal kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber izmihlal kelimesi Türkçede yer alan sözcüklerden biridir. Ancak eski dönemde kullanılmış artık günümüzde pek fazla değerlendirilmeyen kelimelerin de arasında geliyor.

 İzmihlal Ne Demek?

 İki değişik kelime üzerinden hem eş anlamlı olarak hem de taşıdığı anlam kapsamında izmihlal sözcüğü ifade edilmektedir.

 - Yıkılma

 - Çökme

 Bu şekilde yukarıda verilen anlamları kapsamında izmihlal kelimesi günlük yaşamda kullanılabilir.

 İzmihlal Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Özellikle İstiklal Marşı'nda geçmesi ile beraber izmihlal kelimesi merak edilen sözcüklerden biridir. Bu bağlamda Arapça üzerinden çevrim ile beraber yıkılma veya çökme olarak böyle çıkıyor.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit izmihlal kelimesi yıkama ya da çökme karşılığı üzerinden ele alınmaktadır.

 ‘’Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal’’ Mehmet Akif Ersoy

 

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