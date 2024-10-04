İzinsiz yabancı okulların öğrencilerine denklik kolaylığı

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MEB, müfredatlarını kendileri oluşturan, teftiş izni vermeyen ve izinsiz faaliyet yürüten okullara, Türk sistemine uymaları konusunda uyarılarda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, izinsiz faaliyet gösteren okullarla ilgili; “Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz” demişti. MEB, karşılıklı müzakerelerin sürdüğü söz konusu okullardan gerekli adımlar atılana kadar, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceğini ve ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağını duyurmuştu. Bakan Tekin’in geçtiğimiz aylarda; “Benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar” diyerek söz ettiği öğrenciler için ‘denklik kolaylığı’ getirildi. Önceden ilgili yabancı okulların ara sınıflarından ayrılıp Türk okuluna geçmek isteyenlere denklik verilmezken, alınan son karara göre; bu öğrencilerin eğitim öğretim sürecinin aksamaması için bir defaya mahsus olmak üzere denklik belgesi verilecek.

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TÜRK SİSTEMİNE GEÇİŞ HAKKI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Cem Gülan kararı şöyle değerlendirdi;

“MEB, Türk çocuklarının izinsiz faaliyet gösteren yabancı okullarda bulunmaması için bir süredir bazı kararlar alıp açıklamalar yapıyordu. Lozan Barış Anlaşmasının ertesi sabahı yazılan mektuplar var. Bu mektuplar sonucunda Türkiye’de hizmet veren İstanbul Amerikan Robert Lisesi, Alman Lisesi, İtalyan Lisesi gibi 11 yabancı okul var. Bunlarla ilgili bir sorun yok. Diplomaları, Türk diplomalarına denk. Burada MEB, Fransızların Ankara’daki Charles De Gaule ve İstanbul’daki Pierre Loti olmak üzere iki okulunu kastediyor. Bu okullar Türk eğitim sistemi müfredatına uygunluk sağlamayan ve teftiş izni vermeyen okullar. En önemli konulardan biri de ülkelerinde Türklerin okul açılması konusunda mütekabiliyet sağlanmamasıydı. Fransızlar hala bu konularda bir adım atmadı. Şimdi oraya bir şekilde giden çocuklara ve ailelere Türk sistemine geçme hakkı veriyorlar.

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MEB’İN KARARI DOĞRU

Örneğin 7’nci sınıfta bir çocuk okulundan ayrılıyorsa, ayrılacağı okuldan nakli sırasında ‘7’nci sınıf dengidir’ diye bir belge alması lazım. Karar, bu okullardan ayrılacak çocuklara ‘sınıfının dengidir’ yazan bir belge verileceğini anlatıyor. İzinsiz yabancı okulları bırakıp Türk sistemine geçmek isteyenlere bu belge ‘bir defaya mahsus’ verilecek. Öğrenciler bahsedilen tarih 31 Ocak’tan sonra ise denklik belgesi alma hakkını kaybedecek. Yeni kayıt söz konusu olmadığı için karar, ara sınıflar özelinde bu karar alınmış görünüyor. Bu konu Türkiye’nin uluslararası mütekabiliyeti açısından önemli bir konu. Bakanlığın davranışı bu yüzden bence doğru. Sonuç olarak önüne gelen Türkiye’de okul açıp Türk çocuklarını okutamaz. Çocukların mağduriyetini de gideren bir karar.”

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MEB’İN KARARI

MEB’in karara ilişkin yazısında şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizde izinsiz faaliyet gösteren yabancı okulların ara sınıflarından ayrılarak öğrenimlerine resmi veya özel Türk okullarında devam etmek isteyen öğrencilerin, bu okullara kayıt yaptırabilmesi için denklik belgesi almaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince söz konusu okulların ara sınıflarında okuyan ve denklik başvurusunda bulunan öğrencilere denklik belgesi verilmemektedir. Bu bağlamda öğrenimlerine Türk okullarında devam etmek isteyen öğrencilerim mağduriyet yaşamaması ve eğitime erişimlerinin sağlanması amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ocak 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar denklik belgesi için başvuruda bulunan öğrencilere ‘şerhli denklik belgesi’ düzenlenmesi uygun görülmüştür.”