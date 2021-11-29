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İzin kelimesinin eş anlamlısı nedir? İzinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#İzin#Eş Anlamlısı
İzin kelimesinin eş anlamlısı nedir İzinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçen izin kelimesi, bir şeyin yapılmasına onay vermek demektir. Kelimenin fiil hali ''izin vermek'' şeklinde yazılır. Konuşmadan ya da bir şey sormadan önce söylenen izninizle kelimesi, ''affedersiniz'' anlamına gelir. Okullardan ve resmi kurumlardan vaktinden önce ayrılmak için alınan belgeye ise izin belgesi denir. İzin kelimesinin eş anlamlısı nedir? İzin kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 İzin kelimesiyle örnek cümleler:

 1- İzninizle ben de bir şey söyleyebilir miyim?

 2- Bugün işten izin alabilirsem erken çıkacağım.

 3- Babam akşam geç saatlere kadar dışarıda oynamama izin vermiyor.

 İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Cevaz:

 İslam dininde yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan şeylere cevaz denir. Cevaz hem onay hem de izin anlamına gelir.

 2- İcazet:

 Cevaz kelimesinden türetilmiş olan icazet de, izin sözcüğüyle eş anlamlıdır.

 3- Müsaade:

 Osmanlı döneminde sadece padişahın onay ve izin verdiği şeylere müsaade denirdi. Kelimenin fiil hali ''müsaade etmek'' ve ''müsaade vermek'' şeklinde yazılır.

 4- Ruhsat:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan ruhsat kelimesi hem resmi belge hem de izin demektir.

 İzinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Bu konuda size cevaz vereceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz.

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 2- İcazet sadece hürmet edilen kişilerden istenir.

 3- Annem bu hafta sonu sizinle pikniğe gelmeme müsaade etti.

 4- Koskoca adamsın, kimseden ruhsat istemene lüzum yok.

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#TDK#İzin#Eş Anlamlısı

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