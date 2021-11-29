İzin kelimesinin eş anlamlısı nedir? İzinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İzin kelimesiyle örnek cümleler:
1- İzninizle ben de bir şey söyleyebilir miyim?
2- Bugün işten izin alabilirsem erken çıkacağım.
3- Babam akşam geç saatlere kadar dışarıda oynamama izin vermiyor.
İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Cevaz:
İslam dininde yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan şeylere cevaz denir. Cevaz hem onay hem de izin anlamına gelir.
2- İcazet:
Cevaz kelimesinden türetilmiş olan icazet de, izin sözcüğüyle eş anlamlıdır.
3- Müsaade:
Osmanlı döneminde sadece padişahın onay ve izin verdiği şeylere müsaade denirdi. Kelimenin fiil hali ''müsaade etmek'' ve ''müsaade vermek'' şeklinde yazılır.
4- Ruhsat:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan ruhsat kelimesi hem resmi belge hem de izin demektir.
İzinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bu konuda size cevaz vereceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz.
2- İcazet sadece hürmet edilen kişilerden istenir.
3- Annem bu hafta sonu sizinle pikniğe gelmeme müsaade etti.
4- Koskoca adamsın, kimseden ruhsat istemene lüzum yok.