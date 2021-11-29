İzin kelimesinin eş anlamlısı nedir? İzinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İzin kelimesiyle örnek cümleler:

1- İzninizle ben de bir şey söyleyebilir miyim?

2- Bugün işten izin alabilirsem erken çıkacağım.

3- Babam akşam geç saatlere kadar dışarıda oynamama izin vermiyor.

İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Cevaz:

İslam dininde yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan şeylere cevaz denir. Cevaz hem onay hem de izin anlamına gelir.

2- İcazet:

Cevaz kelimesinden türetilmiş olan icazet de, izin sözcüğüyle eş anlamlıdır.

3- Müsaade:

Osmanlı döneminde sadece padişahın onay ve izin verdiği şeylere müsaade denirdi. Kelimenin fiil hali ''müsaade etmek'' ve ''müsaade vermek'' şeklinde yazılır.

4- Ruhsat:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ruhsat kelimesi hem resmi belge hem de izin demektir.

İzinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bu konuda size cevaz vereceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz.

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2- İcazet sadece hürmet edilen kişilerden istenir.

3- Annem bu hafta sonu sizinle pikniğe gelmeme müsaade etti.

4- Koskoca adamsın, kimseden ruhsat istemene lüzum yok.