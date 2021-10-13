Izdırap ne demek, ne anlama geliyor? Izdırap kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Izdırap kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Keder
2- Haile
3- Tasa
4- Gussa
5- İnfial
6- Nikbet
7- Kasvet
8- Fecaat
9- Belva
10- İnkıbaz
11- Sale
12- Teessür
Izdırap Ne Demek?
Izdırap Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Izdırap kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Gam, tasa
İkinci Anlamı: Kalpte hissedilen derin acı
Izdırap Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
1- ''O olmadan ızdırap dolu günler geçirdim.''
2- Kalbindeki ızdırap er ya da geç yerini huzura bırakacak.
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