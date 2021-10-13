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Izdırap ne demek, ne anlama geliyor? Izdırap kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Izdırap#TDK
Izdırap ne demek, ne anlama geliyor Izdırap kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Izdırap kelimesi ''zarb'' sözcüğünden türetilmiştir. Zarb bir şeye şiddetli bir şekilde vurmak anlamına gelirken, ızdırap da kalpte şiddetli bir şekilde hissedilen acı, keder ve hüzün demektir. Aynı kökten türemiş olan mustarip sözcüğü ise acı çeken kimse manasına gelir. Izdırap ne demek, TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Izdırap kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Keder

2- Haile

3- Tasa

4- Gussa

5- İnfial

6- Nikbet

7- Kasvet

8- Fecaat

9- Belva

10- İnkıbaz

11- Sale

12- Teessür

Izdırap Ne Demek?

  1. yüzyılda literatüre girmiş olan ızdırap kelimesinin sözlük anlamı elem ve kederdir. Bu eklime bazı kaynaklarda ''ıstırap'' şeklinde geçer.

 Izdırap Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Izdırap kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Gam, tasa

 İkinci Anlamı: Kalpte hissedilen derin acı

 Izdırap Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 1- ''O olmadan ızdırap dolu günler geçirdim.''

 2- Kalbindeki ızdırap er ya da geç yerini huzura bırakacak.

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