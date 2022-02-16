İzci nedir, ne anlama gelir? İzci kelimesinin TDK sözlük anlamı

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İzci kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Keşşaf 2- İz Sürücü 3- Rehber 4- Kaşif 5- Kılavuz

İzci Ne Demek?

Birinin izini süren ya da çalınmış / kaybolmuş bir şeyi arayan kişilere izci denir. Bunun dışında izcilik kamplarında eğitim gören ve bu kamplardaki faaliyetlere katılan çocuklar da izci olarak adlandırılır.

Osmanlı döneminde keşşaf olarak nitelendirilen izciler, yaşlarına göre çeşitli gruplara ayrılır. 7 - 11 yaş aralığındaki çocukların oluşturduğu takıma küme denir. 16 - 20 yaş aralığındaki gençlerden oluşan ekibe ise öbek denir.

İzcilerin görevleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Fidan dikmek

2- Ormanları ve canlıları korumak 3- Çevreye karşı duyarlı olmak

4- Doğa yürüyüşleri ve keşif gezileri düzenlemek 5- Oymak başı ve ergin izcilerin verdiği derslere katılmak

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İzci TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre izci kelimesinin biri sözlük biri terim olmak üzere iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı. Birinin peşinde olan, arayan, dedektif,

İkinci Anlamı: Ormanlık alanlarda kamp kuran, doğa keşiflerine çıkan, izcilik teşkilatına bağlı çocuk ve genç

İzci Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Adeta bir izci gibi yıllar boyunca kayıp kardeşini aramış fakat bir netice alamamıştı.

(Sözlük anlamında kullanılmış)

2- İzci kampına katılan çocuklar doğaya karşı daha bilinçli oluyor.

(Terim anlamında kullanılmış)