İyonik bağ nedir, özellikleri ve örnekleri nelerdir? İyonik bağ kimler arasında olur ve nasıl oluşur

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Atomlar sürekli olarak diğer atomlarla birleşme isteği duyar. Bu nedenle de bazı kimyasal tepkimelere yani kimyasal bağlara yol açar. Atomların bu şekilde oluşturmak istedikleri bağlar da kendi içinde de bazı farklılıklar gösterir. Bu bağlardan en önemlilerinden birisi de iyonik bağdır.

İyonik Bağ Nedir?

İyonik bağ, artı ve eksi yüklü taneciklerin yani farklı yapıdaki iyonların elektriksel çekim kuvveti ile bir araya gelmiş olan bağ türüne verilen isimdir. Yani iyonik bağ, metal ya da ametal atomlar arasında bulunan anyon ya da bağ ve katyonlar arasındaki elektriksel çekim kuvveti sonucunda oluşan bağ şeklinde de bilinir.

İyonik bağ, genellikle metaller ve ametaller arasında gerçekleşir. Bu bağ sonucunda metaller elektron verirken, ametaller ise, elektron alır. Elektron alan iyon eksi, veren ise artı iyon olarak ortaya çıkar. Bu durum ise, iyonların bir kristal içinde tutulmasını sağlar. Tüm bu tepkimeler sonucunda bir negatif yüklü elektrona ve bir diğer atom ise, pozitif yüklü elektrona dönüşmüş olur. Son durumda ise, iki farklı atomun elektron sayıları da eşitlenerek iyonik bağın gerçekleştiği anlaşılır.

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İyonik Bağın Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

İyonlar ağ örgülü bir yapı oluşturur. Bu yapı sayesinde ise, iyonik kristal bileşikleri meydana gelir.

İyonik bağ oluşumu sırasında iyonların çekim kuvvetleri de çok yüksektir. Bu nedenle de iyonik bağlı bileşiklerin kaynama ve erime noktaları oldukça yüksektir.

İyonik bileşimli katıların hepsine yakını suda çözülebilir ve katı bir halde elektrik akımını da iletmezler.

İyonik bağlı bileşikler ise, oda koşullarında katı halde bulunur.

Levha ve tel şekline getirilemezler. Aynı zamanda herhangi bir zorlama sırasında da kolaylıkla kırılırlar.

İyonik bileşiklerin formülünü bir yere yazılırken katyon başa gelmesi gerekir.

İyonik bağlar, elektroliz edilebilirler.

İyonik bileşikler, oda sıcaklığının altında genelde katı halde bulunur ve kristal yapıya sahiptir.

Katı halde genellikle elektriği iletmezler ama sulu erimiş bir halde ve çözeltilerin içindeyken iyonlarına ayrıştıkları için elektrik akımını iletirler.

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Toplam enerji değişimine bakıldığı zaman değişim ne kadar büyükse, iyonik bağ da bir o kadar güçlü olur. Bütün iyonik bağlar, bir çeşit metalik ya da kovalent bağ özelliği taşır. İki tane atom arasında bulunan elektronegatiflik farkı ise, kadar büyük ise aralarındaki bağ da bir o kadar iyonik olur.

İyonik bağa en iyi örnek olarak sofra tuzu verilebilir. Klorür ve Sodyum atomları bir araya geldiği zaman her bir sodyum atomunun değerlik elektronu, klorür atomunun elektronuna dahil olarak bu bağ oluşabilir. Bunun dışında diğer örnekler ise şunlardır;

NaCl

NaOH

BaCl2

NH4NO2

İyonik Bağ Kimler Arasında Olur ve Nasıl Oluşur?

En dışta bulunan yörüngeleri dolu şekilde bulunan atomlar oldukça kararlı durumdadır. Diğer atomlarla bileşik oluşturabilme eğilimi ise hiçbir zaman göstermezler. Sadece soy gazların yörüngeleri tamamen dolu olur. Diğer grupların dış kabukları içinde eksik ya da fazla elektron yer alır. Aslında atom, bütün yörüngelerinin dolu olması yönelimine sahiptir. Bu nedenle de eğer dolu değil ise, bu durumu sağlamaya yönelir.