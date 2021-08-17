İyonik bağ nedir, nasıl oluşur? İyonik bağ örnekleri ve özellikleri..

İyonik bağ, zıt yüklü olan iyonlar arasında bulunan elektrostatik güçlere dayanan kimyasal bir bağ çeşididir. İyonik baş konusunun bilinmesi büyük bir önem arz eder. İyonik bağ genel olarak metaller ile ametaller arasında gerçekleşen bir bağ türünü oluşturur.

İyonik Bağ Nedir?

Atomların daimi olarak diğer atomlar ile birleşme arzusu duymaları nedeni ile çoğu kimyasal tepkimelere bir başka deyiş ile kimyasal bağlara sebep olurlar. Atomların bu biçimdeki meydana getirmek istedikleri bağlar da kendi içlerinde de değişiklikler gösterir. Bu bağlardan biri de iyonik bağdır. İyonik bağ kavramı, artı ve eksi yüklü olan taneciklerin ya da farklı nitelikteki iyonların elektriksel bir çekim kuvveti aracılığı ile bir araya gelmiş olan bağ cinsine verilen addır. İyonik bağ, metal ya da ametal atomlar arasında yer alan bağ veya anyon ve katyonlar arasında bulunan elektriksel çekim kuvvetleri neticesinde ortaya çıkmış bir bağ olarak da bilinir.

İyonik Bağ Nasıl Oluşur?

En dışta yer alan yörüngeleri dolu halde bulunan atomlar bir hayli kararlı durumda olmaktadır. Diğer atomlar ile bileşik oluşturabilme eğilimi göstermezler. Yalnızca soy gazların yörüngeleri bütünüyle dolu olmaktadır. Öbür grupların dış kabukları içerisinde eksik veya fazla elektron bulunur. Oysaki atom, bütün yörüngelerinin dolu olması yöneliminde olur ve şayet dolu değil ise bu durumu sağlamaya yönelecektir. Bu durumda atomun başına iki ayrı olay gelebilmektedir.

Dış kabukta yer alan elektronlardan kurtulmak sureti ile zaten dolu halde olan bir altta yer alan kabuğu son kabuk şekline getirmek veya dış kabuğu dış kısımdan elektron alarak tamamlamak şeklinde bu iki durum özetlenebilir. İyonik bağ kapsamında + ve – yüklü olan iyonlar da aynen mıknatısın kutuplarında olduğu gibi birbirlerini çekerler.

İyonik Bağın Özellikleri Nelerdir?

İyonik bağın çok sayıda özellikleri bulunur. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Katı halde genelde elektriği iletmezler ancak sulu çözeltilerin içinde ve erimiş bir şekilde iken iyonlarına ayrışmalarından dolayı elektrik akımını iletirler.

Serttirler ve kırılgandırlar.

Tel ve levha şekline getirilemezler. Bununla beraber herhangi bir zorlama esnasında kırılırlar.

İyonik bileşiklerin formülünü yazılırken katyon başa gelir.

Elektroliz edilebilirler.

İyonik bileşikler oda sıcaklığı altında genelde katı haldedir ve kristal yapıda bulunmaktadır.

Toplam enerji değişimine bakıldığında ne kadar büyükse, iyonik bağ da o kadar güçlü olur. Bütün iyonik bağlar bir çeşit kovalent veya metalik bağ niteliği taşırlar. İki tane atom arasında yer alan elektronegatiflik farkı da ne kadar büyük ise bağ da o kadar iyonik olur.

İyonik Bağ Örnekleri Nelerdir?

İyonik bağa verilebilecek en iyi örnek sofra tuzu olmaktadır. Sodyum ile Klorür atomlarının bir araya gelmesi ile birlikte her bir sodyum atomunun mevcut bir değerlik elektronu, klorür atomunun mevcut elektronuna katılarak iyonik bağı oluşturur. Bunun dışında iyonik bağ örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

NaCl

BaCl2

NaOH

MgS

FeO

NH4NO2

KCl

MgF2

K2S

FeS

LiF

KF

NaF

Şeklinde sıralamak mümkündür.