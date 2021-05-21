İyon nedir? İyon yükü nasıl bulunur ve hesaplanır konu anlatımı

İyon aynı zamanda yerdeş manasına da gelmekte olan bir kelimedir. İyon elektrik yüklü parçacık olarak ifade edilebilmektedir. İyonlar, pozitif veya negatif olarak yüklenebilirler. Pozitif olarak yüklenenler proton olarak bilinir. Eğer yüksüz ise nötron olarak ifade edilir. İyonlar ise birden fazla elektron kazanmış olan veya kaybetmiş olan moleküllere verilen isim olarak ifade edilebilir.

İyon Nedir?

İyon, elektron almış veya vermiş olan moleküller için kullanılmakta olan bir kavramdır. İyon kelimesi ilk kez 1834 yılında Michael Faraday tarafından kullanılmış bir kelimedir. İyonlar nötr olmazlar. Atomlar kararsız durumlarından kurtulmak için elektron alışverişi yaparlar. Birbirlerinden elektron alırlar veya birbirlerine elektron verirler. Aynı zamanda proton sayıları ve elektron sayıları eşit olmayan atomlar da iyon olarak adlandırılmaktadır.

İyonlar kendi içerisinde de anyon ve katyon olarak ikiye ayrılırlar. Eşitlik sağlandığı durumlarda ise nötr olarak isimlendirilirler. Eğer iyonlar artı yüklü ise katyon olarak isimlendirilir. Tam tersi bir şekilde negatif yüklü olan iyonlar ise anyon olarak ifade edilmektedir.

Bir iyonu oluşturan atom sayılarına göre de aldığı isimler farklılık gösterebilmektedir. Bir iyonun tek bir atomdan oluştuğu durumlarda monatomik atom olarak isimlendirilir. Aynı zamanda moleküler iyonlar olarak da isimlendirilebilmektedir. Moleküler iyonlar, çok atomlu iyonlardır. İki veya daha fazla iyondan meydana gelirler.

Günlük hayatta kullanılan birçok üründe iyon bulunmaktadır. En fazla kullanıldığı yerlerden birisine ise saç kurutma makineleri örnek olarak verilebilir. İyon kullanılan saç kurutma makinelerinin saç açısından kullanılmayanlara oranla daha sağlıklı olduğu da bilinmektedir. Elementin sağ üst köşesinde iyon yükü bulunur. Sağ alt köşesinde ise elektron sayısı yer almaktadır. Elementin sol üst köşesinde kütle numarası ve sol alt köşesinde de atom numarası bulunmaktadır.

İyon Yükü Nasıl Bulunur ve Hesaplanır Konu Anlatımı

Bileşik oluşturma esnasında elementlerin birbirleri ile alışveriş yapmaları sonucunda negatif veya pozitif hale geldikleri bilinmektedir. İyon yükü hesabı ise en fazla yapılan işlemler arasında yer almaktadır. İyon yükünü hesaplamak için proton sayısından elektron sayısının çıkarılması gerekmektedir. Yani proton sayısı ile elektron sayısının arasındaki fark ile iyon yükü eşittir.

İyon yükünü elementlerin sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Pozitif yüklü olan iyonlar yani katyonların proton sayıları elektron sayılarından daha fazladır. Negatif yük taşıyan iyonlar ise anyon olarak ifade edilmektedir. Anyonlar da ise elektron sayısı proton sayısından daha fazladır. Anyonlar ve katyonlar zıt elektrik yükleri taşırlar. Zıt kutuplar birbirlerini çektikleri için de birbirlerine çekilirler. Ancak anyonlar anyonları iter ve katyonlar da katyonları iter. İyonlar bu sebeplerden dolayı reaktif kimyasal türler arasında yer almaktadır.

Aynı zamanda negatif iyonların pozitif iyonlara oranla daha fazla haraketli olduğu da bilinmektedir. Üstelik bulunan çeşitli faydalarından dolayı negatif iyonların Havanın Vitaminleri olarak da bilindiği söylenebilir. Serbest kalan bir elektron, bir atom tarafından yakalanabilir. Eğer bir atom nötr halde bulunuyor ise elektron ve proton sayılarının birbirine eşit olduğu söylenebilir. Bu eşitliğin bozulması halinde ise elektronların hareketlerinde bozulma meydana gelmektedir.