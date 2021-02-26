İyilikten Maraz Doğar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İyilikten maraz doğar atasözü, bir insana yapılmış olan bir iyiliğin sonradan kötü niyetle kullanılabileceği anlamına gelmektedir.

İyilikten Maraz Doğar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir kişi karşılaştığı zor bir durumdan dolayı üzülür ve mutsuz olursa, siz de bu kişiye yardım etmek ve onu motive etmek istersiniz. Fakat bazı insanlar sonradan sizin yapmış olduğunuz bu iyiliği kötü niyetle kullanabilirler. Kötü niyetli bu kimseler bu iyiliğimizden bir kötülük devşirir ve ne yapıp edip başımızı derde sokarlar.

İyilikten Maraz Doğar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ne kadar iyilik yaptıysam hep kötülük buldum, anladım ki iyilikten maraz doğarmış.