İyilikten Maraz Doğar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkiye coğrafyası üzerinde hemen hemen her türlü duygu ve davranışa karşılık gelecek bir atasözü bulmak mümkündür. Bu atasözlerinden bazıları kötülük ile ilgiliyken, bazıları ise iyilik ile ilgili olabilir. İşte bu atasözlerinden biri de iyilikten maraz doğar atasözüdür. Peki, iyilikten maraz doğar atasözünü bir cümlenin içinde nasıl kullanırız ve bu atasözünün anlamı nedir? İşte iyilikten maraz doğar atasözünün anlamı ve cümle içinde kullanımı.
İyilikten maraz doğar atasözü, bir insana yapılmış olan bir iyiliğin sonradan kötü niyetle kullanılabileceği anlamına gelmektedir.
İyilikten Maraz Doğar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer bir kişi karşılaştığı zor bir durumdan dolayı üzülür ve mutsuz olursa, siz de bu kişiye yardım etmek ve onu motive etmek istersiniz. Fakat bazı insanlar sonradan sizin yapmış olduğunuz bu iyiliği kötü niyetle kullanabilirler. Kötü niyetli bu kimseler bu iyiliğimizden bir kötülük devşirir ve ne yapıp edip başımızı derde sokarlar.
İyilikten Maraz Doğar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ne kadar iyilik yaptıysam hep kötülük buldum, anladım ki iyilikten maraz doğarmış.