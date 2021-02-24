İyilik Et Denize At Balık Bilmezse Halik Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Karşılık beklemeden yapılan yardıma iyilik denir. Yardıma muhtaç birinin sorununu çözmek ve karşılık beklememek iyiliğin özetidir. He iyiliğin belli bir zamanı ve yeri vardır. Bir karşılık beklenilerek yapılan iyilik çıkar ilişkisine dönüşmektedir. Günlük hayatta tüm insanlar birbirlerinin iyiliğine ve yardımına ihtiyaç duymaktadır.

İyilik Et Denize At Balık Bilmezse Halik Bilir Atasözünün Anlamı

Yapılan iyiliğin karşılığını beklemeden sadece yardım edilmesi gerektiği, yapılan iyilik için değer bilinmemesinin önemli olmadığını bunun sadece Allah'ın bilmesinin önemli olduğunu anlatan atasözüdür. Halis niyetle yapılmayan iyilik hiçbir zaman karşılıksız kalmaz.

İyilik Et Denize At Balık Bilmezse Halik Bilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Sonucu ne olursa olsun sen he zaman iyilik yap ve sakın vazgeçme. Şunu iyi bil ki İyilik yap denize at balık bilmezse halık bilir.