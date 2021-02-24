İyilik Eden İyilik Bulur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri en çok uzun uzun cümleler kurmaktan kaçınan kişiler tarafından kullanılıyor. Böylelikle hem bilgili hem de sakin bir dış yapıya sahip olabiliyorlar. Bu yüzden artık çoğu kişi atasözlerinin anlamlarını ve hangi alanlarda kullanılabilecekleri hakkında geniş bir araştırma yapmaya başladılar. Bu araştırmaların sonucunda birçok atasözünün hangi anlamlarda kullanıldığı açıkça ortaya koyuluyor.

İyilik Eden İyilik Bulur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çevresi tarafından iyi olarak bilinen ve tanıdığı tanımadığı herkese iyilik yapma çabasında olan bir kişi günü geldiğinde mutlaka iyiliklerle karşılaşacaktır. Kısacası bu sözün manası iyilik yapan insanlar karşılığını da yine iyilik olarak alırlar.

İyilik Eden İyilik Bulur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yapılan hiç bir iyilik unutulsa dahi ziyan olmaz çünkü iyilik eden iyilik bulur.