İyi Olacak Hastanın Doktor Ayağına Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri günlük hayatta konuşmalar arasında sıklıkla kullanılır. En fazla duyulan ve en fazla bilinen atasözlerinden biri de iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir atasözüdür. Anlam olarak birçok kişi atasözünün anlamını biliyor olsa bile tam olarak öğrenebilmek için Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakılmalıdır.

İyi Olacak Hastanın Doktor Ayağına Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Tüm canlılarda olduğu gibi her insanında hayatında sıkıntıların ve hastalıkların olduğu hayatı vardır. Bir sıkıntı, sorun, hastalık kişiden uzaklaşacak ise bunu sağlayabilecek olan koşulların hemen yakınımızda sağlandığı görülür. Allah kötü olan bir durumun son bulmasını istemiş ise bunu yapacak olan kişiyi de Allah ayağına gönderir.

İyi Olacak Hastanın Doktor Ayağına Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Akşam canım çok fazla tatlı istemişti annem birden tatlı ile çıkıverdi, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş.