İyi Niyet Mektubu Nedir Ve Nasıl Yazılır? İyi Niyet Mektubu Yazım Kuralları Ve Örnekleri

İyi niyet mektubu, akademik alanda yazılan bir mektup türüdür. Öğrenciler bu mektubu seçtikleri üniversiteyi seçme nedenleri ile birlikte sunarlar. Bir nevi, kişinin üniversitede bulunan fakülte üyelerini kariyer planlarına dair inandırmak ve ikna etmek ile ilgili olan bir mektuptur.



İyi Niyet Mektubu Nedir?



İyi niyet mektubu, en kısa tanımıyla lisansüstü eğitim programına başvuran öğrencilerin yazması gereken bir yazıdır. Bu mektup içeriğine, akademik kariyerler, hedefler, başvurulan programın ne gibi şeyler katacağı gibi konular yazılır. Doktora gibi programlara katılırken genel olarak araştırma becerisi ve ilgisi üzerine odaklanmak gerekir.



İyi Niyet Mektubu Nasıl Yazılır? Aşamaları Nelerdir?



İyi niyet mektubunun nasıl yazıldığı ve yazım aşamaları aşağıdaki gibidir:



1. Birinci bölümde, kişi kendini tanıtır ve ilgi alanları, motivasyonları gibi kendisiyle ilgili özellikleri yazar. Bu bölüm kısa, öz ve etkileyici olmalıdır. Otobiyografik bilgileri yazmaya gerek yoktur.



2. İkinci bölümde, kişi önceki eğitim hayatından ve kariyerinden bahsetmelidir. Daha önce yapmış olduğu projeler, bilimsel çalışmalar, tezler, araştırmalar gibi şeyleri yazmalıdır. Bu bölümün yazılışı esnasında kişi kendi alanına uygun akademik dili kullanmalıdır. Tüm staj ya da iş deneyimlerini, tarihini de ekleyerek yazmalıdır. Başvurmuş olduğu program ile ilgili nasıl bir ilişkisi olduğunu, ne tür yararlar sağlayacağını yazması gerekir.



3. Üçüncü bölümde, kişi kendisi ile ilgili akademik alanlarını detaylı bir şekilde anlatmalıdır. Bu bölümde, başvuru yapılan program boyunca hangi konu ve alt dallar ile ilgileneceğini, başvurulan fakültede bulunan akademisyenlerin bilgilerini yazmalıdır. Lisans üstü eğitim öğrencilerinin uzman olduğu alana hakim olması, konu ile ilgili olan ilgilerini detaylı bir şekilde anlatmaları gerekir.



4. Dördüncü bölümde, seçilmiş olunan üniversitenin temellendirmek gerekir. Bu üniversite, fakülte, bölüm ve ülkeyi neden tercih edildiğine dair bilgilerden bahsedilmelidir. Üniversitenin konumunda, yabancı olan öğrencilere sunmuş olduğu imkanlarda etkileyen bir nokta varsa bundan bahsedilmelidir. Bu mektup, kibarca ve olumlu cümlelerle yazılmalıdır. Kişi bu mektubu kendinden emin bir şekilde yazmalı ve bunu okuyan kişiye de hissettirmelidir.



İyi Niyet Mektubu Yazım Kuralları



İyi niyet mektubu özellikleri şu şekilde sıralanabilir:



1. Satır aralarında verilen mesajlar önem taşır.



2. Mektup istekli olduğunu gösteren bir şekilde olmalıdır. Bunun için içten ve samimi yazılmalıdır.



3. Yıllar içinde kazanılan değer ve kazanımlar mektuba aktarılmalıdır.



4. Kelime sayısı en az 500-600 arasında olmalıdır.



İyi Niyet Mektubu Örnekleri



Öncelikle sağ üst köşeye isim, soy isim, adres ve iletişim bilgileri yazılır. Mektubun yazılmış olduğu tarih atılır.



Sol üstten başlanarak okul ve programdan bahsedilir. Alt paragrafa geçilir ve gönderilen birime yazı yazılmaya başlar. İlk bölümde kişi kendinden, ailesinden, hayatından ve yaşayış biçiminden biraz bahseder.



Akademik kariyerini, okuduğu bölüm ya da üniversiteleri, o zamana kadar yapmış olduğu tüm işleri yazar. İş ya da okul hayatında karşısında çıkan aksaklıkları, talihsizlikleri de yazabilir. Yurt dışına çıkmışsa, hangi sebepten dolayı gittiğini açıklayabilir. Kısacası hayatında olan her şeyi içten ve samimi bir şekilde yazıya aktarır. Sonrasında teşekkür eder ve sağ alt köşeye isim, soy isim yazarak mektubu sonlandırır.