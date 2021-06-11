İyi ki doğdun nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? İyi ki doğdun yazımı

''Ki''nin ek olarak kullanıldığı cümlelere örnekler:1- Sıradaki gelsin. 2- Sendeki gurur değil kuru inat. 3- Yarınki sınava çalışabildin mi?

TDK'ya Göre İyi Ki Doğdun Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

İyi Ki Doğdun doğum günü kutlanan kişiye söylenen kalıplaşmış ifadelerden biridir. İngilizce olan ''Happy Birthday To You'' cümlesinin Türkçeye birebir çevirisi olan cümlenin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TDK'ya göre cümlenin doğru yazılışı şu şekildedir.

İYİ Kİ DOĞDUN

Cümlenin ''İyiki doğdun'' şeklinde yazılması ise hatalıdır. Çünkü bu cümlede ''ki'' ek olarak değil bağlaç olarak kullanılmıştır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre tüm bağlaçlar ayrı yazılır.

Örnek Cümleler:

1- Ondan ''iyi ki doğdun'' mesajı almak beni hem şaşırttı hem de mutlu etti.

(Doğru Kullanım)

2- Ben doğum günümü unuttu zannederken, ''iyiki doğdun'' diyerek hediyesini uzattı. (Yanlış Kullanım)

Not: Türkçede ''iyi ki'' ile başlayan birçok kalıplaşmış ifade vardır. Bu ifadelerdeki kelimelerin tamamı ayrı yazılır.

Örnekler:

1- İyi ki varsın.

2- İyi ki seni tanıdım.