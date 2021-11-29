İyi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İyinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
1 saniyede savaş alanına döndü Kimse ayakta kalamadı1 saniyede savaş alanına döndü! Kimse ayakta kalamadı#İstanbul
Mustafa Cengize veda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Lodos kâbusu... Can kaybı maalesef artıyorLodos kâbusu... Can kaybı maalesef artıyor#Hava Durumu
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Talibana rağmen başardılar İşte 13 cesur yürekTaliban'a rağmen başardılar! İşte 13 cesur yürek!#Afganistan
Araç sahipleri dikkat 1 Aralıkta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL cezaAraç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza#Kış Lastiği
Olaylı maçtan Omicron çıktı Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...Olaylı maçtan Omicron çıktı! Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...#Omicron Varyantı
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
İlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktıİlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktı!#Koronavirüs
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
Oyun oynayarak para kazanma çılgınlığı... Bu ne kadar mümkünOyun oynayarak para kazanma çılgınlığı... Bu ne kadar mümkün?#NFT
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

İyi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İyinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#İyi#Eş Anlamlısı
İyi kelimesinin eş anlamlısı nedir İyinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İyi kelimesine karşılık olarak aslına bakılırsa birçok farklı eş anlamlı sözcük öne çıkar. Ancak bu sözcüklerin önemli bir kısmı tam olarak karşılık vermez. Bu doğrultuda belli bir kelime her açıdan iyi sözüne karşılık olarak kullanım imkanı tanır. Peki, İyi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İyinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine öne çıkan bilgileri derledik.

Haberin Devamı

Türkçede günlük yaşamda en çok kullanılan sözcüklerden biri olarak iyi kelimesi öne çıkar. Bu bağlamda aynı zamanda iyi kelimesine karşılık olarak bir eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır.

İyi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İyi kelimesi için kullanılabilecek aslına bakılırsa birçok farklı eş anlamlı sözcük bulunmaktadır.

 - Ala

 - Hoş

 - Becerikli

 - Mükemmel

 Bu şekilde daha birçok farklı eş anlamlı sözcük öne çıkar. Ancak bu kelimelerin büyük bir çoğunluğu tam olarak karşılamaz. Fakat Ala kelimesi daha yakın bir şekilde iyi sözüne karşılık olarak eş anlamlı biçimde değerlendirilir.

 İyinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu açısından iyi kelimesinin eş anlamlı karşılığı Ala, hoş, becerikli ve mükemmel sözcükleri olarak öne çıkar. Ancak özellikle Ala kelimesinin eskiden günümüze gelen anlamı ile iyi sözüne karşılık daha fazla kullanıldığını söylemek mümkün.

 ‘’O gerçekten çok ala bir iş çıkardı.’’

Haberin Devamı

 Yukarıda öne çıkan cümle ile beraber iyi kelimesine karşılık olarak ala sözcüğünü kullanmak mümkün. Elbette amaca bağlı olarak diğer sözcükler de kullanılabilir

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#İyi#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen