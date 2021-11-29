İyi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İyinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Türkçede günlük yaşamda en çok kullanılan sözcüklerden biri olarak iyi kelimesi öne çıkar. Bu bağlamda aynı zamanda iyi kelimesine karşılık olarak bir eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır.

İyi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İyi kelimesi için kullanılabilecek aslına bakılırsa birçok farklı eş anlamlı sözcük bulunmaktadır.

- Ala

- Hoş

- Becerikli

- Mükemmel

Bu şekilde daha birçok farklı eş anlamlı sözcük öne çıkar. Ancak bu kelimelerin büyük bir çoğunluğu tam olarak karşılamaz. Fakat Ala kelimesi daha yakın bir şekilde iyi sözüne karşılık olarak eş anlamlı biçimde değerlendirilir.

İyinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından iyi kelimesinin eş anlamlı karşılığı Ala, hoş, becerikli ve mükemmel sözcükleri olarak öne çıkar. Ancak özellikle Ala kelimesinin eskiden günümüze gelen anlamı ile iyi sözüne karşılık daha fazla kullanıldığını söylemek mümkün.

‘’O gerçekten çok ala bir iş çıkardı.’’

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Yukarıda öne çıkan cümle ile beraber iyi kelimesine karşılık olarak ala sözcüğünü kullanmak mümkün. Elbette amaca bağlı olarak diğer sözcükler de kullanılabilir