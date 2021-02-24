İyi Dost Kara Günde Belli Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsan sıkıntılı ve zor zamanlarında etrafındaki kimselerin gerçek dost olup olmadığını anlar. Düştüğünüz zaman kim sizin kalkmanıza yardımcı oluyorsa o sizin gerçek dostunuzdur. Ancak tam tersi sıkıntılı zamanlarınızda yanınızda olmayan kişiler sizin gerçek dostunuz değildir.

İyi Dost Kara Günde Belli Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar mutlu olduklarında ve hayatlarında hiçbir dert olmadığı zaman çevrelerinde pek çok insan vardır. Kişiler mutlu günlerinde kimin dost kimin düşman olduğunu anlayamazlar. Herhangi sıkıntılı zamanınızda yanınızda olmayan kişiler sizin gerçek dostlarınız değildir. Onlar sadece iyi gün dostudur. Zorluklardan kurtulmanız için size yardım eden kişiler ise gerçek dostunuzdur.

İyi Dost Kara Günde Belli Olur Atasözünün cümle İçinde Kullanımı

Zor zamanlarımda yanımda olması iyi dost kara günde belli olur dememe neden oldu.