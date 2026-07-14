İyi bir lise için 10 adımda doğru tercih

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1. SADECE PUANA GÖRE TERCİH YAPMAYIN

Tercihi matematik ve istatistikten ibaret bir işlem olarak görmeyin. Sadece puana ya da yüzdelik dilime bakıp diğer tüm parametreleri göz ardı edenler en hatalı tercihleri yapma riski ile karşı karşıya kalır. Seçeceğiniz okulun uzaklığını, niteliğini, eğitim etkinliklerini, öğretmen ve idari kadrosunun eğitime ve öğrenciye yaklaşımını da sorgulayın.

2. TRENDLERE KAPILMAYIN

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Marka algısı ve trendler günümüz insanını hataya zorlayan önemli etkenler. İlgi, istek, yetenek, beceri ve beklentileri dikkate almadan kitlesel eğilimlerin akıntısına kapılarak tercih yapmak doğru sonuçlar vermeyebilir.

3. YÜZDELİK DİLİME ODAKLANIN

Adayların sonuç verileri bu yıla, tercih yapılacak programların başarı kriteri verileri ise geçen yıla ait. Bu nedenle puanlar yanıltıcı olabilir. Programların dilim değerleri yıldan yıla büyük değişiklik göstermediği için tercihlerde yüzdelik dilimlere odaklanın.

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4. ‘PUAN ZİYAN OLMASIN’ DEMEYİN

“Puanım ya da dilimim ziyan olmasın” düşüncesiyle yapılan seçimler sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Yüksek puan ya da iyi bir yüzdelik dilim ilgi duyulmayan bir okulun tercih edilmesini gerektirmez.

5. OKUL TÜRLERİ ARASINDA DENGE

Kılavuzda 2 bin 900’den fazla okul ve 200 binin üzerinde kontenjan bulunuyor. Ayrıca 6 farklı okul türü yer alıyor. Listede birbirinden çok farklı okul türlerinin bulunması karar vermeyi zorlaştırabilir. Bunun için öncelikle “ne yapmak istiyorum” ve “beni hangi okul türü mutlu eder” sorularına yanıt aranmalı.

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6. LİSTEYİ DARALTIRKEN SEÇİCİ OLUN

İlk oluşturulan listede benzer dilimlerde çok sayıda okul bulunabilir. Bu okullar tercih sayısı olan 10’a düşürülürken seçici davranılmalı, her bir okulun özellikleri detaylı şekilde incelenmeli.

7. SIRALAMA İSTEK ÖNCELİĞİNE GÖRE

e-Okul’a girilecek 10 tercihin küçükten büyüğe sıralanması gerekmiyor. Tercihler istek sırasına göre yapılmalı. Listeye alınacak her okul, yerleşildiğinde memnuniyet sağlayacak nitelikte olmalı.

8. FARKLI İL SEÇENEĞİ

Farklı bir ilde eğitim seçeneği değerlendirilirken öğrencinin bulunduğu ortam ve yaşam koşulları göz önünde bulundurulmalı. Pansiyon ve yurt imkânları güçlü olan okullar bu noktada öne çıkabilir.

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9. DEVLET Mİ ÖZEL Mİ

Devlet ve özel okul tercihi yapılırken her iki seçeneğin olanakları, başarı durumu ve mali koşulları birlikte değerlendirilmeli. Özel okul tercihinde bütçe planlaması da sürecin önemli bir parçası olarak görülmeli.

10. UZMAN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Tercih süreci bu sene sınava katılan tüm 8’inci sınıf öğrencileri için ilk deneyim olacak. Daha önce başka çocukları bu sınava girmemiş olan pek çok aile de ilk deneyimlerini yaşıyor. Bu yüzden güvenilir uzmanlardan destek almak süreci daha sağlıklı yönetmeye katkı sağlar.

SONUÇLAR 5 AĞUSTOS’TA

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos’ta yapılıp sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos’ta duyurulacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 4 Eylül’de açıklanarak e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.