İyi bir lise için 10 adımda doğru tercih

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1. Sistemde yerleştirme değerlendirmesi öncelikle sınavla öğrenci alan okullara olacak. Şayet öğrenci sınavla bir okula yerleşememişse, adrese dayalı yerel tercihleri devreye girecek.

2. Aday, sınav sonuç belgesini iyi analiz etmeli, salt puanı değil hem yerel hem de ulusal yüzdelik dilimini dikkatle incelemeli.

3. Listeye alabileceği okulların önceki yıl oluşmuş taban yüzdelik dilimlerini mutlaka incelemeli ve kendine uzak yüzdelik dilimlerdeki okullardan bir liste oluşturmamalı.

4. Okulların kontenjanlarını ve kontenjandaki artış ya da azalışları da dikkatli incelemeli. Salt tercih edilecek okulların kontenjanındaki değişimler değil, adayın kendi yüzdelik dilimine kadarki tüm okulların toplam kontenjanındaki değişim de önemli.

5. Öğrenci, sıralamayı önceki yılın puan skalasına göre yapmak zorunda değil. Tercihlerin tamamı istek sırasına uygun dizilebilir.

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6. Bir okul aynı tercih listesinde aynı kod ile iki kez tercih edilemiyor, buna dikkat edilmeli.

7. Önceden özel okula yerleşmiş ve e-okulda lise kaydı bulunan adaylar tercih bildiriminde bulunamıyor.

8. Bir öğrenci gelecekte hangi alanda ve meslekte ilerlemek istiyorsa o alana katkı sağlayacak bir okul türü seçmeli. Sayısal alanda ilerleyecekler için Fen liseleri, sözel ve eşit ağırlıklı alanda ilerleyecekler için ise sosyal bilimler liseleri önemli.

9. Anadolu liselerinde her alanda eğitim olacağı için sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı bir alan ayrımını düşünmeye gerek yok. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri’ni seçecek adayların da o lise türlerinin hangi alanında eğitim alacaklarını iyi incelemesi gerekiyor.

10. Adaylar ve veliler tercihlerini kendileri yapacaklar ama her öğrencinin tercihlerinin herhangi bir ortaokulda onaylanması gerekecek. Bunu da unutmamalılar.