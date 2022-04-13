İyelik zamiri nedir ve nasıl bulunur? İyelik zamiri örnek cümleleri ile konu anlatımı

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İyelik zamiri ekleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Tekil iyelik zamiri ekleri (-m, -n, -ı) 2- Çoğul iyelik zamiri ekleri (-leri, -ları, -miz, -niz)

İyelik Zamiri Nedir ve Nasıl Bulunur?

Cümle içerisinde yer alan belirtili ve belirtisiz nesnelerin kime ya da neye ait olduğunu belirten eklere iyelik zamiri denir. İyelik zamirini bulmak için nesneye ''kime ait'' ya da ''neyin'' soruları sorulur.

Örnekler:

1- Masanın üstündeki saat

Soru: Neyin üstündeki saat

Cevap: Masanın üstündeki

İyelik Zamiri: (-ın)

2- Evleri çok lüks.

Soru: Neleri çok lüks

Cevap: Evleri

İyelik Zamiri: (-leri)

İyelik Zamiri Örnek Cümleler

A - TEKİL İYELİK ZAMİRİ EKLERİ

1. Tekil Şahıs (-m)

Örnek Cümleler:

1- ''Mektuplarımı'' geri gönder lütfen.

2- ''Sözlerimi'' Yanlış anladığın için kızmakta haklısın.

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3- Geçirdiğim trafik kazasında sol ''kolum'' kırıldı.

4- Gün gece apartmanın giriş katındaki ''bisikletim'' çalındı.

5- Sakın sana olan ''sadakatimi'' sınamaya kalkma.

6- İlk kısa ''filmim'' çok önemli bir festivalden ödül aldı.

7- Ben senin için en yakın ''arkadaşlarımı'' bile ihmal ettim.

8- ''Geleceğim'' hakkında kara kara düşünmek yerine anı yaşamayı tercih ediyorum.

9- ''Odamı'' toplama yardım ettiğin için sana çok teşekkür ederim.

10- Bir daha ''adımı'' bile anma sakın.

2. Tekil Şahıs (-n)

Örnek Cümleler:

1- ''Saçlarını'' toplayınca çok daha güzel oluyorsun.

2- Dün ''kitabını'' kütüphanede unutmuşsun.

3- İstersen ''resimlerini'' senin için boyayabilirim

4- İnan ben de onun ''ev adresini'' bilmiyorum.

5- Bu konu ile ilgili ''düşüncelerini'' benimle paylaşırsan sevinirim.

3- Tekil Şahıs (-ı / -i)

Örnek Cümleler

1- ''Onu'' ben de uzun zamandır görmüyorum.

2- Bu aşk macerasında ''kalbi'' kırıldığı için uzun yıllar boyunca inzivaya çekildi.

3- Verdiği hiçbir ''sözü'' tutmadı ve eski yaşamında geri döndü.

4- En yakın ''arkadaşları'' bile onun nerede olduğunu bilmiyor.

5- Yazarın son ''kitabını'' çok beğendim.

B- ÇOĞUL İYELİK EKİ ZAMİRLERİ

4- Çoğul Şahıs (-miz / -mız)

Örnek Cümleler:

1- ''Sırrımızı'' ölene kadar bizden başka kimse bilmeyecek.

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2- Bir gün bizimde ''hikayemizi'' yazan biri çıkar elbette.

3- Maalesef artık ''iletişimimiz'' eskisi gibi değil.

4- Selim Bey uzun yıllara dayanan bir ''dostluğumuz'' var.

5- Eski ''evimiz'' iki sokak arkada.

5- Çoğul Şahıs (-nız / niz)

Örnek Cümleler:

1- Sizi tebrik ediyor, ''başarılarınızın'' devamını diliyorum

2- Son ''romanınızda'' olayları ele alış biçiminizi çok farklı buldum.

3- ''Selamınızı'' mutlaka ileteceğim.

4- Sizin ''güvenliğinizi'' sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.

5- ''Evinizi'' bize açtığınız için size ne kadar teşekkür etsek az.

6- Çoğul Şahıs (-ları, -leri)

Örnek Cümleleri:

1- İki gün boyunca bize sürekli askerlik ''anılarını'' anlattıla.

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2- Maalesef anneleri iki sene önce vefat etmiş.

3- Kültürlerine ve geleneklerine ait ne varsa günümüzde de aynı kararlılıkla yaşatmaya devam ediyorlar.

4- Fotoğraf ''makineleri'' bozulunca çekimleri cep telefonlarıyla yapmak zorunda kalmışlar.

5- ''Kitaplarını'' bir köy okuluna bağışlamış.

6- Yolda ''arabaları'' arıza yapınca tamirci çağırmak zorunda kalmışlar.

7- ''Şiirleri'' duygu yüklü olduğu için çok hoşuma gitti.