İvet Bahar’ın çalışmaları mRNA’nın yolunu açtı

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Bahar’ın geliştirdiği yöntemler sadece temel bilimlerde değil, ilaç geliştirilmesinde ve klinik çalışmalarda da kullanıldı. Bilgisayar yardımıyla ilaç geliştirilmesi üzerine yoğunlaşan yakın tarihli çalışmalar, hesaplamalı farmakoloji bilimi alanında önemli atılımlar yapılmasının önünü açtı. Hesaplamalı moleküler ve sistem biyolojisi hücre ve genetik tedavilerinin yanı sıra özellikle kanser tedavileri için geliştirilen ve pandemi sırasında sağlık alanında yeni bir çağ başlatan mRNA aşılarının geliştirilmesine de zemin hazırladı.

Prof. Dr. Bahar, klinik açıdan sinir ileti çalışmaları ve tedavisinde yeni yaklaşımlar, beyin iskemisi, karaciğer fibrozu ile bağışıklık sistemini baskılayan tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi çok farklı alanlarda tedavilere yönelik çalışmalarda da rol aldı.

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ÖNEMLİ OLAN EMEK SARF ETMEK

Pandemi şartları nedeniyle dijital platformda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Prof. Dr. İvet Bahar, Vehbi Koç Ödülü’nün verdiği moral ve destek sayesinde çalışmalarını şimdi daha büyük şevk ve azimle yapmaya devam edeceğini söyledi. Baharşöyle konuştu:

“Benim bir misyonum da gelecek nesillere örnek olmak, ışık tutmak; onların sahip oldukları yeteneklerini daha da geliştirmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmak. Genç kızlara, özellikle de akademik kariyer için bilim dünyasını seçecek kişilere hitaben vurgulamak istediğim çok önemli bir konu; isterseniz, arzu ederseniz ve bunu gerçekleştirmek için gerekli emeği sarf ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki karşınıza çıkacak engellere göğüs gerecek, yolunuza şaşmadan devam edecek kararlılığı gösterebilin. Vehbi Koç Ödülü’ne beni layık gördükleri için Koç Ailesi’ne, Vehbi Koç Vakfı yöneticilerine ve Seçici Kurul üyelerine çok teşekkür ederim, beni onurlandırdılar.”

PROF. DR. IVET BAHAR KİMDİR?

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde kimya mühendisliği alanında, doktorasını 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kimya alanında tamamladı ve polimer fiziğine ilgi duymaya başladı. Akademik çalışmalarını 1986-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürdü. 2001 yılında Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Genetik ve Biyokimya Bölümü’ne profesör olarak atandı. 2016 yılında, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından “Çok Ölçekli Modellemeler ve Biyolojide Büyük Veri” başlıklı bir konuşma için Beyaz Saray’a davet edildi.

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Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu ve Amerikan Bilimler Akademisi üyesi seçilen ve halen Avrupa Araştırma Konseyi Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri Hakemler Kurulu üyesi olan Bahar’ın, hesaplamalı biyoloji alanında 300’den fazla makalesi bulunuyor. İvet Bahar, aynı zamanda biyolojik bilimler ve ilaç tasarımları alanlarında çalışmalar yürüten Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün iki farklı merkezinde de başkanlık görevi yaptı. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2013 yılında ordinaryüslük unvanını kazanan İvet Bahar, halen aynı üniversitede 2004 yılında kurduğu Hesaplamalı Sistemler Biyolojisi Bölüm Başkanı olarak araştırma çalışmalarını sürdürüyor.