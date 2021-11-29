İvedi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İvedi eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İvedi kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yavaş

2- Aheste aheste

3- Usulca

4- Ağır ağır

5- Süratsiz

İvedi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Çarçabuk:

Çabuk kelimesi hızlı anlamına gelir. Kelimenin başındaki çar ise çok manasında kullanılmıştır.

2- Çabucak:

Çarçabuk gibi çabucak sözcüğü de ivedi kelimesiyle eş anlamlıdır.

3- Hemen:

Hemen kelimesi hem anında hem de ivedi anlamına gelir. Kelime ikileme olarak kullanıldığında ise ''yaklaşık olarak, tahminen'' demektir.

4- Acele:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan acele kelimesi, zaman kaybetmeden, oyalanmadan, hemen anlamına gelir.

İvedi Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Müdür beyin istediği dosyaları çarçabuk hazırladım.

2- Geç uyandığım için çabucak bir şeyler atıştırıp evden çıktım.

3- Merak etme, işim biter, hemen yanına geleceğim.

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4- Meselenin bir an önce halledilmesi için hemen iki tarafla da konuşmalıyız.

5- Her işini bu kadar aceleye getirmek zorunda mısın?