İvedi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İvedi eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İvedi kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Yavaş
2- Aheste aheste
3- Usulca
4- Ağır ağır
5- Süratsiz
İvedi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Çarçabuk:
Çabuk kelimesi hızlı anlamına gelir. Kelimenin başındaki çar ise çok manasında kullanılmıştır.
2- Çabucak:
Çarçabuk gibi çabucak sözcüğü de ivedi kelimesiyle eş anlamlıdır.
3- Hemen:
Hemen kelimesi hem anında hem de ivedi anlamına gelir. Kelime ikileme olarak kullanıldığında ise ''yaklaşık olarak, tahminen'' demektir.
4- Acele:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan acele kelimesi, zaman kaybetmeden, oyalanmadan, hemen anlamına gelir.
İvedi Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Müdür beyin istediği dosyaları çarçabuk hazırladım.
2- Geç uyandığım için çabucak bir şeyler atıştırıp evden çıktım.
3- Merak etme, işim biter, hemen yanına geleceğim.
4- Meselenin bir an önce halledilmesi için hemen iki tarafla da konuşmalıyız.
5- Her işini bu kadar aceleye getirmek zorunda mısın?