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İvedi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İvedi eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#İvedi#Eş Anlamlısı
İvedi kelimesinin eş anlamlısı nedir İvedi eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

1.yüzyıldan bu yana kullanılan ivedi kelimesi, eski Türkçedir. İlk anlamı acele olan ivedi kelimesi bazı metinlerde hızlı anlamında da kullanılır. Bu kelime cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak yer alabilir. Örnek Cümleler: 1- Evden geç çıktığı için ivedi adımlarla yürümeye başladı.2- Ofisin toplantı salonunda ivedi bir şekilde toplandık. İvedi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İvedi kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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İvedi kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yavaş

2- Aheste aheste

3- Usulca

4- Ağır ağır

5- Süratsiz

 İvedi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Çarçabuk:

 Çabuk kelimesi hızlı anlamına gelir. Kelimenin başındaki çar ise çok manasında kullanılmıştır.

 2- Çabucak:

 Çarçabuk gibi çabucak sözcüğü de ivedi kelimesiyle eş anlamlıdır.

 3- Hemen:

 Hemen kelimesi hem anında hem de ivedi anlamına gelir. Kelime ikileme olarak kullanıldığında ise ''yaklaşık olarak, tahminen'' demektir.

 4- Acele:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan acele kelimesi, zaman kaybetmeden, oyalanmadan, hemen anlamına gelir.

 İvedi Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Müdür beyin istediği dosyaları çarçabuk hazırladım.

 2- Geç uyandığım için çabucak bir şeyler atıştırıp evden çıktım.

 3- Merak etme, işim biter, hemen yanına geleceğim.

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 4- Meselenin bir an önce halledilmesi için hemen iki tarafla da konuşmalıyız.

 5- Her işini bu kadar aceleye getirmek zorunda mısın?

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