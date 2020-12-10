IV. Murad kimdir? IV. Murad dönemi olayları ve 4. Murat'ın hayatı

IV. Murad 17. Osmanlı imparatorluğu padişahıdır. 17 yıl Osmanlı imparatorluğunu idare etmiştir. Döneminde pek çok olay yaşanmıştır.

IV. Murad Kimdir?

IV. Murad 1612 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babasının adı 1. Ahmed, annesinin adı ise Kösem Sultan'dır. Ayşe Haseki Sultan, IV. Murad'ın eşidir. 1623 ve 1640 yılları arasında hüküm sürmüş bir padişahtır. Erivan ve Bağdat fatihi olarak anılmaktadır. II. Osman öldükten sonra tahta akli dengesi yerinde olmayan 1. Mustafa getirilmişti. 1. Mustafa tahtan indirildikten sonra yerine IV. Murad getirilmiştir. IV. Murad aynı zamanda 96. İslam halifesi olarak bilinmektedir.

IV. Murad Dönemi Olayları

1) Abaza Paşa İsyanı

IV. Murad döneminin en önemli olaylarından bir tanesidir. II. Osman'ın öldürülmesi ile birlikte Osmanlı'da ki yeniçeri ocağı adeta karışık bir vaziyete bürünmüştü. II. Osman'ın öldürülmesinden yeniçerileri sorumlu tutan Abaza Paşa tek tek yeniçerileri cezalandırıyor ve öldürüyordu. Yeniçerilere karşı düşmanlığı ile bilinen Abaza Paşa'nın bu faaliyetlerinin durdurulması isteniyordu. Abaza Paşa eline geçirdiği tüm yeniçerleri öldürüyordu. Son olarak 1626 yılında da Hüseyin Paşa'yı öldürtmüştü. Bu durum IV. Murad'ın sabrını taşırmıştı.

Abaza Paşa'nın yakalanması ve öldürülmesi sorunu Halil Paşa'ya verilmişti. Fakat Halil Paşa'da bu faaliyetlerinde başarılı olamadığı için 1628 yılında 4. Murat tarafından görevinden alındı. 1628 yılında Abaza Paşa bir sefer düzenledi. Bunun üzerine IV. Murad tarafından affedildi. Bosna beyliğine kadar atandı. Bu şekilde sürekli olarak bir sorun haline gelen Abaza Paşa isyanı sona ermişti.

2) Kösem Sultan'ın Otoritesi

IV. Murad tahta geçmesi beklendik olmamıştı Bunun üzerine IV. Murad tahta geçtikten sonra yoğun bir eğitime tabi tutuldu. Bu eğitim süresince ise Kösem Sultan arka planda olmak üzere onun emirlerini yerine getirerek IV. Murad ülkeyi yönetti. Fakat emirleri ve buyrukları annesi olan Kösem Sultan'dan alıyordu. Bu durum Osmanlı imparatorluğuna bir ilk olarak yazılacaktı. Bundan dolayı Kösem Sultan'ın iktidar olması bir takım karışıklıklara yol açtı. Pek çok anarşik faaliyetler ve isyanlar başlamıştı. Bu dönemde Safevi devleti Irak'ı ele geçirmişti. Bağdat'ta pek çok yerde Sünni mezhebine inanan kişiler öldürüldü.

IV. Murat'ın Hayatı

IV. Murat İstanbul'a doğmuştur. Hayatının önemli bir kısmı bu şehirde geçmiştir. Fiziki yapıdan oldukça gelişmiş biri idi. Adaleli ve fiziki yapısı oldukça güçlü idi. 1. Mustafa'nın akli dengesi yerinde olmadığından ötürü tahttan indirilerek tahta varis olarak geçmiştir. Osmanlı hanedanına mensup biridir. 4. Murat saltanatında Revan ve Bağdat'ı fethetmiştir. Bunun için Revan ve Bağdat fatihi olarak da bilinen bir padişahtır. Revan seferi esnasında siroz hastalığı baş gösterir. Bunun sonucunda sefer esnasında fenalaşır.

Kısa bir dönem hastalığı düzelse de 1939 yılında durumu tekrardan kötüleşir. Sürekli olarak içki tükettiğinden ötürü çevresindekiler artık içkiyi bırakmasını söylerler. Sağlık durumu düzelir gibi olsa da tekrardan kötüleşince 1640 yılında kardeşini boğdurduğu odada vefat etmiştir.