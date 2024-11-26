İÜ Çapa Tıp Fakültesi’nin maskotu Maviş

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Çapa Tıp adıyla bilinen, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nin öğrenci yemekhanesi sorumlusu olan 40 yaşındaki İbrahim Ergin, tavşanı Maviş’e üniversitede bakıyor. Ergin’e 3 yıl önce bir arkadaşı tavşanını geçici süre bakması için emanet bıraktı. O günden sonra tavşanlara özel ilgi duymaya başlayan Ergin’in yolu 4 ay önce Maviş ile kesişti. Ergin onaüniversite bahçesinde bir kulübe hazırladı. Maviş öğrenciler tarafından da çok sevilince, fakültenin bir bireyi oldu. İbrahim Ergin yemekhanede çalışırken bahçedeki bir masada duran Maviş, öğrencilerin fotoğraf çektirmek için girdiği yarıştan kalan zamanlarda kedilerle oynuyor. Doktor adayı bazı öğrenciler ise Maviş’in iç organlarını steteskoplarıyla dinleyip onun sağlığını yakından takip ediyor.

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İbrahim Ergin, tavşanlarla başlayan hayvan sevgisini, Maviş’le olan arkadaşlığını ve tıp fakültesi öğrencilerinin gösterdiği ilgiyi şöyle anlatıyor: “Tavşanlara olan ilgim 4 yıl önce başladı. Bir arkadaşım seyahate çıkmadan önce tavşanını geçici süre bakmam için bana bıraktı. İlk önce istemedim. Sadece 3 gün için kabul ettim. Ama kısa zamanda ona öyle alıştım ki bir daha ayrılmak istemedim ve arkadaşıma geri vermedim. Tavşan macerası böyle başladı ve Maviş’le devam ediyor. Daha önce burada bana arkadaşlık yapan 2 tavşanım daha oldu, birer yıl beraberdik. Onlar da çok seviliyordu ancak fakülteye dışarıdan gelenler tarafından maalesef çalındılar. Şimdi ben yoksam mesai arkadaşıma emanet edip en yoğun saatlerde bile göz önünden ayırmıyorum. Hafta sonları burada ona yaptığım kulübede kalıyor. Bazen yaramazlık yapıp tünel kazarak çıkmaya çalışıyor.

KEDİLERLE CANCİĞER KUZU SARMASI

Maviş 5 aylık ve son 4 aydır her gün beraberiz. İlk 2 ay boyunca evimin orada bir köpekle vakit geçirdi. Birlikte kedi kovalıyorlardı. Aslında niyetim biraz daha büyümesini bekleyip öyle üniversiteye getirmekti ancak onları ayırmak istedim. Çünkü biraz daha kalsa havlamaya başlayacaktı. Burada ise kedilerle arası çok iyi. Genelde masada yatar, kediler gelip Maviş’i sanki yavrularıymış gibi yalayarak temizler.

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MAVİŞ’İ GÖRMEK İÇİN GELENLER VAR

Öğrenciler de ona ilgi ve sevgi gösteriyorlar. İki gün görmeseler hemen soruyorlar. Beyazıt kampüsünden düzenli olarak sadece Maviş’i görmek için gelen öğrenciler var. Soğuk ve yağışlı havalar dışında sürekli burada. Eskiden hayvanlarla aşırı bağ kurabilen insanları anlamakta zorluk çekiyordum. Ancak şimdi hayvan sevgisinin ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyor ve hissediyorum. Bu öyle bir bağ ki mesai günlerim dışında bile Beylikdüzü’ndeki evimden fakülteye gelip onu besliyorum ve ilgileniyorum.”

MASA MAVİŞ’E REZERVE

Ahmet Sabri Kerbel (ikinci sınıf): Çocukken ‘kar topu’ isimli tavşanım vardı. Evde beslenemeyek kadar büyüyünce bahçesi olan bir tanıdığımıza emanet etmiştik. Daha sonra bir tane daha besledim. Onu da maalesef erken kaybettik. Şimdi Maviş’i görmek onları hatırlattı. En çok sevdiğim hayvanlardan biri tavşan.

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Enes Bozbuğa ve Ahmet Sabri Kerbel

Enes Bozbuğa (ikinci sınıf): Fakültemizde bir tavşan olduğunu ilk önce bir arkadaşımdan duymuştum. Bugün ilk kez yakından görme fırsatım oldu.

Büfe açık olduğu sürece Maviş burada. Bu masayı çok sevdiği için yalnızca o ve onu sevmek isteyenler burada oturuyor. Yani sürekli Maviş’e rezerve. Hayan dostu bir fakülte olduğumuz için çok mutluyum. Burada çok sayıda kedi ile de birlikte oynuyor.

İman Sidil (ikinci sınıf): Maviş burada yüzümüzü güldüren en güzel şeylerden. Gözlerinin mavi olması bana çok ilginç gelmişti. Onu gördüğümde mutlu oluyorum.

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HASTANE STRESİNDE MAVİŞ’LE NEFES ALIYORUZ

Ozan Bakar (İntörn): Günlerimiz yoğun ve yorucu geçiyor. Bahçeye çıktığımızda, beklenmedik anlarda karşımıza çıkınca güzel bir motivasyon oluyor. Hastanenin üzerimizdeki ağırlığını tatlılığıyla ortadan kaldırıyor. Hayvanlara iyi bakıldığını bilmek de güzel bir durum.

Onu uzaktan ilk gördüğümde bu kedi mi acaba diye düşündüm. Yaklaştıkça yavru köpek herhalde dedim. Yaklaşıp tavşan olduğunu farkedince çok şaşırdım. Çapa’da kedilerimiz ve köpeklerimizle bir arada yaşıyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ederken şimdi tavşanı da burada görmek buradaki günlerimizi güzelleştiriyor.