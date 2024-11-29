İTÜ’nün yapay zekâlı savunma sistemi dünya ikincisi: Dostu düşmanı ayırt ediyor

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İTÜ öğrencileri tarafından 2021 yılında kurulan APİG TECH takımı, ilk gününden itibaren ‘Agile Hunter’ projesi üzerinde çalışıyor. 14 kişiden oluşan takım, dünya genelinde artan savaş ortamlarında can kaybını en aza indirmek için yapay zeka ile çalışan bir savunma sistemi geliştirdi. Takım, geliştirdiği bu sistemle; İtalya, Fransa, Polonya, Azerbaycan, Almanya, Finlandiya, Kırgızistan, İspanya, Kanada gibi 29 ülkeden 309 öğrenci takımının yarıştığı Uluslararası Fibonacci Robot Olimpiyatları’nda dünya ikincisi olmayı başardı. İTÜ Fen-edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Emirhan Çakır, ‘Agile Hunter’ sistemini şöyle anlattı:

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“Bu tür sistemleri kullanan operatörler insan olduğu için atış kararı gecikebiliyor. Bu yüzden biz de kararı tamamen yapay zekanın vereceği bir sistem tasarladık. Modelimiz sahaya girdiğinde üstündeki kameralar sayesinde dost-düşman ayrımı yaparak atış kararını en hızlı şekilde verebiliyor. Bunu yaparken de ona verdiğimiz görüntü verilerini kullanıyor. Burada askerin üniforması, yüzü ya da elindeki ekipmanlar belirleyici oluyor. Bunun gibi belirleyici 23 farklı parametremiz var. Yapay zeka, karşısındakini dost olarak tanımlıyorsa uyarı vermiyor, düşman olarak görürse de etkisiz hale getiriyor. Ancak günümüzde yapay zekanın etik ve hukuksal açıdan atış yapma gibi bir yetkisi yok. O yüzden bir filtre sistemi kullanıyoruz. Bu sistem dost düşman ayrımını yaptıktan sonra atış kararını yine operatöre bırakıyor. Yani diyelim ki, savaş alanında 10 asker var ve bunların 7’si düşman 3’ü dost. Sistemimiz düşmanları hızlıca belirleyip operatöre atış için bilgi veriyor. Geliştirdiğimiz modül, herhangi bir araca rahatlıkla takılıp çıkarılabiliyor. Bunun için aracın teknolojik sistemlerinin modülümüzle uyumlu olması yeterli.

DÜŞMANI DETAYLI TANIMLAMASI BAŞARIYI GETİRDİ

Yarışmadaki 18 kategoride yapılıyor. Biz ‘yazılım girişimciliği’ alanında yarıştık. Birinciliği kardeş ülkemiz Azerbaycan’a kaptırdık. Ancak onlar adına mutluyuz. Projeye 2021 yılında başladığımızda, sistemle birlikte çalışacak savunma sanayi aracını da tasarlıyorduk. Ancak odağımızı tek bir alana vermenin daha doğru olacağını düşünerek sonrasında sadece yazılım sistemini geliştirmeye ve onu diğer savunma sanayi araçlarıyla entegre çalışabilecek şekilde tasarlamaya yöneldik. Bu da yarışmada başarılı olmamızı sağlayan bir etken oldu. Diğer yandan sistem, uyarıyı verirken yalnızca ses çıkarmıyor. Tehlikeli olarak algıladığı kişiler hakkında onların konumundan ve nasıl göründüklerine kadar ayrıntılı bir şekilde görevlileri bilgilendiriyor. Örneğin içinde 15 kişinin bulunduğu bir oda var diyelim. Sistem, kullanıcısına ‘bu odanın içindeki şu 5 kişi senin için tehlikeli olabilir. O beş kişinin arasında bulunan diğer 3 kişi de aradığın düşman özelliklerine oldukça uygun’ diyebiliyor. Sistemin bu özelliği yarışmada bize başarıyı getirdi.

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Diğer yandan ülkemizde yaşanan olaylar da sistemimiz üzerinde güncelleme yapmamıza yol açtı. Sistemimizi elde ettiği verileri operatörüyle hızlı bir şekilde paylaşması ve onu uyarması noktasında güncelleyerek gerekli iyileştirmeleri yaptık. Geçtiğimiz ay TUSAŞ’a yapılan saldırı öncesinde eğer yaptığımız sistem orada kullanılıyor olsaydı, güvenlik ekipleri saldırıdan önce uyarılabilecekti. Çünkü yazılım, dost düşman ayrımını çok önceden ve hızlı bir şekilde yapabilecekti. Yani yazılım ‘ikaz sistemi’ olarak çalışacak ve güvenlik güçlerine eylem başlamadan önce saldırganlar hakkında detaylı bilgi verebilecekti.”

ULUSLARARASI FİBONACCİ ROBOT OLİMPİYATLARI NEDİR?

Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları, 2021 yılından beri İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen en büyük robotik etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl Roma’da düzenlenen olimpiyatlara Başta İtalya, Fransa, Polonya, Almanya, Belçika, Çin ve Kanada olmak üzere 29 ülkeden ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katılabiliyor. Yarışma, otonom araba, otonom insansız hava aracı gibi farklı robot kategorileri ile girişimcilik alanlarına ait 18 kategoriden oluşuyor. Farklı ülkelerden yarışmaya dahil olan 10 jüri üyesinin değerlendirmesiyle de olimpiyattaki başarılar derecelendiriliyor. Yarışma sonucunda dereceye girenler yeni iş birlikleri için uluslararası fırsatlar elde edebiliyor.