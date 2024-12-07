İTÜ’lü profesöre en iyi makale ödülü

Haberin Devamı

İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Kahraman ve İTÜ Endüstri Mühendisliği Doktora Programından mezun olan öğrencileri tarafından kaleme alınan makale, 2022 yılında Elsevier yayınevi dergilerinden Applied Soft Computing’de yayımlandı. Makalede özellikle otomobil koltukları için müşteri odaklı ürün tasarımı yaklaşımı geliştirildi ve nasıl uygulanacağı ele alındı. Böylece, teknik ürünlerin müşteri beklentilerinin anlaşılarak nasıl geliştirilmesi gerektiği hakkında öneriler verildi. Makale, Applied Soft Computing tarafından 2024 yılının en iyi üç makalesi arasında gösterilerek ödüle layık görüldü. Türkiye’nin yanı sıra Japonya ve Malezya’daki araştırmacıların makaleleri de bu ödülü aldı.

PRATİK BAKIŞ AÇISIYLA ELE ALINMIŞ

Applied Soft Computing Dergisi’nin internet sitesinde, İTÜ’nün makalesi hakkında şu cümlelere yer verildi:

“Bu makalede önerilen metodoloji, müşteri beklentisinin yeni tasarlanmış bir ürünün teknik özelliklerine daha iyi entegre edilmesini sağlıyor. Genellikle teknik ürünlerdeki güçlü pazar rekabeti ve finansal sıkıntılar nedeniyle bu durum sıklıkla gözden kaçırılır. Haliyle üretim sırasında kullanıcının son olarak ne istediğini tamamen göz ardı eden çok sayıda yönetim ve mühendislik kararı alınır. Makale, bu önemli konuyu pratik bir bakış açısıyla ele almış. Bu olağanüstü bilimsel çalışma, sıkça indirilerek ve alıntılanarak da kendini kanıtlamıştır.”