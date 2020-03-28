İTÜ'lü liselilerinden yüz koruyucu siper

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye'de de etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı. Hazırlık sınıfındaki öğrenciler, parçaların tasarımını çizip 3D yazıcılarla sağlık personeli için yüz koruyucu siper üretiyor.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erdal Bozkurt, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için Türkiye'nin tek yürek olduğunu söyledi. Bu süreçte sağlık çalışanlarına destek olmak için çalışma başlattıklarını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hastanelerdeki sağlık çalışanlarının kendilerini tehlikelere karşı koruyacak maske ve koruyucu ekipman eksikliği olduğunu düşündük. Bu kapsamda bu yıl eğitim-öğretim hayatına başlayan okulumuz olarak hazırlık sınıfı öğrencileriyle çalışmaya başladık. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının sağlığını koruyacak yüz koruyucu siper yapmaya başladık. Henüz hazırlık sınıfında olan öğrencilerimize 3 boyutlu tasarım dersleri vermiştik. Ayrıca acil durumlar için endüstriyel parça üretimi konusunda tasarım ve parça üretimi konusunda tecrübe kazanan öğrencilerimiz, ihtiyaç halinde siperlik gibi değişik ürünlerin 3D tasarımını yapabiliyor.

Sağlık çalışanıyla hasta arasında şeffaf bir duvar çekmiş oluyoruz

Koruyucular, sağlık çalışanlarımızın gözlük ve maske üzerine takacakları bir siper olarak tasarlandı. Siper maskeler insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flementler kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarla basılıyor. 3D yazıcı kullanarak koruyucu siperin plastik aksamını üretiyoruz. Bunun üzerine de pet denilen şeffaf asenat kağıt takılıyor. Bu tamamen stelize edilen bir ürün. İkinci parça da koruyucu siperin altına takılarak yüzün şeklini almasını sağlıyor. Siperin üst kısmında yer alan plastik parçayı da lastik takılarak kafada sabit durması sağlanıyor. Koronavirüsle mücadelede böylece hastayla birebir temasta olan sağlık çalışanlarımız yüzüne önden gelebilecek tehditlere karşı korumuş olacağız. Yüz koruyucu siperle sağlık çalışanıyla hasta arasında şeffaf bir duvar çekmiş oluyoruz. Bu siperli maskeler el alışkanlığını yok ediyor. Elini yüzüne götürecek sağlık çalışanının önüne geçiyor. Bu koruyucu siperler hastanenin her tarafında çalışan kişilerin kullanabilecek. Haftalık 150 adet üretim yapıyoruz. Diğer meslek liselerinin yazıcılarını da öğretmenler vasıtasıyla çalıştırarak sayıyı arttıracağız. Üretilen yüz koruyucu siperleri, İTÜ ARI Teknokent'e teslim ediyoruz. Siperler Sağlık Bakanlığı'nda ihtiyaç olan yerlere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.”