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İTÜ’de kavitasyon tüneli açıldı

#Savunma Sanayii Başkanlığı#KATMANSİS#İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu
İTÜ’de kavitasyon tüneli açıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütülen ‘Türk Savaş Gemilerinin Hidro-Akustik Özelliklerinin İyileştirilmesi için Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi (KATMANSİS)’ Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in katıldığı törenle açıldı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı’nca (SSB) desteklenen, ADİK Tersanesinin ve ASELSAN’ın bir Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesi olarak İTÜ, İTÜNOVA ve ARI Teknokent tarafından yürütülen ‘Türk Savaş Gemilerinin Hidro-Akustik Özelliklerinin İyileştirilmesi için Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi’ (KATMANSİS) İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde yapılan törenle açıldı.

Törene, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Koyuncu Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’e plaket verdi. İsmail Demir ve diğer katılımcılarla birlikte kavitasyon tüneli açıldı. Tünelin açılışından sonra İsmail Demir’e kavitasyon tünelinde yapılacak olan testler hakkında bilgi verildi.

"DÜNYADA DEBİ BAKIMINDAN İLK ALTIYA GİREN BİR TÜNEL"
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Şuanda Savunma Sanayi Başkanlığımız ve üniversitemizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz kavitasyon tünelinin başındayız. Bu tünel ne anlama geliyor? Bu tünel aslında gemi inşa projelerimizde torpido projelerimizde, denizaltı projelerimizde, yeni tasarımlarımız ve tasarladığımız denizaltılarımızın, pervanelerimizin, torpidolarımızın testleri sırasında tasarımlarının burada test edilmesini, yeni teknolojilerin üretilmesiyle ilgili önemli bir deneysel kapasite, kabiliyet sağlıyor. Mesela Orka torpidomuz, Akya torpidomuz, yeni tip denizaltımızın çeşitli modelleri ve yeni tasarımlarımız burada test edilecek. Onların pervaneleri çeşitli hızlarda, dönüşleri ve bu gemilerimizin denizdeki performanslarının analizleri sonucundaki testler burada yapılarak sadece savunma sanayi sektörümüzün değil gemicilik sektörümüzün de daha ileri tasarımlar yapması ve daha performanslı ürünler ortaya çıkarması için çok önemli bir adım olacak. Bu mesele de üniversite, Savunma Sanayi Başkanlığı’mızın iş birliği ile hayata geçmiş teknoloji kazanımı yolunda atılmış bir adımdır. Milli teknoloji hamlemizin de önemli bir unsurunu oluşturacak. Dünyada bu kavitasyon tünelimiz debi açısından ilk altıya giren bir tüneldir. Hız bakımından da oldukça ileri bir seviyede. Bu da Türkiye’yi ileride önemli bir oyuncu haline getirecek" dedi.

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GEMİ İNŞAATI SEKTÖRÜNE DE HİZMET EDECEK
İTÜ bünyesinde kurulan büyük ölçekli kavitasyon tüneli; başta savunma sanayii olmak üzere gemi inşaatı sektörüne hizmet edebilecek, üst düzey bilimsel araştırmalara olanak tanıyacak nitelikte bir deneysel tesistir. Bu tesis, su üstü harp gemileri ve denizaltıların gerek süratli gerekse sessiz seyirlerinde, vuruş ve duruş gücü performansı açısından önemli olan, düşük gürültü seviyeleri ile sevk edilebilmesi, sonar domu-tekne entegrasyonu, pervane diskine gelen eksenel hızın üniformitesini sağlayacak form optimizasyonu, kavitasyonu azaltacak şekilde özel pervane dizaynı ve bunun gibi amaçlara hizmet edecek.

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KATMANSİS projesinde ayrıca Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı deney havuzunda konumlandırılmış Çekme Modlu Manevra Deney Sistemi (PMM) ile İTÜ Göletinde kullanılabilecek şekilde Takip Modlu Manevra Deney Sistemi de tamamen İTÜ araştırmacılarınca geliştirilmiş, yerli olanaklarla imal edilmiş olarak Gemi Manevraları konusundaki çalışmalar için yeni ve yeterli bir Ar-Ge altyapısı sunmaktadır. Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi, İTÜ, SSB ve TRtest tarafından ortaklaşa oluşturulmuş bir işletme modeli ile hem savunma hem de sivil gemi sektörüne uluslararası standartlarda hizmet verecek.

 

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#Savunma Sanayii Başkanlığı#KATMANSİS#İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu

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