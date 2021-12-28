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İTÜ tamamen hibrit eğitime geçti

#Prof. Dr. İsmail Koyuncu#İTÜ#Hibrit Eğitim
İTÜ tamamen hibrit eğitime geçti

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yüz yüze yapılan derslerin tamamı hibrit yöntemlerle yürütülecek.

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2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar uygulanacak karar kapsamında, öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak. Ancak öğrenciler dersi isterlerse sınıfta, isterlerse uzaktan takip edebilecekler. Yarıyıl sonu sınavları ise yüz yüze yapılacak.

ÇALIŞMA ALANLARI SEYRELTİLECEK
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar

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#Prof. Dr. İsmail Koyuncu#İTÜ#Hibrit Eğitim

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