İTÜ Rektörü Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu

Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile birlikte Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü’nü okulun ilk gününde ziyaret etti. Prof. Dr. Karaca ve Özeren ile buluşan çocuklar, Prof. Dr. Karaca ve Özeren’i çiçeklerle karşıladı. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Karaca, sınıfları dolaşarak öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Lise öğrencileri, Prof. Dr. Karaca’nın davetiyle 11 Şubat’ta, İTÜ ARI Teknokent’e gidecek.

‘İTÜ DESTEĞİNİ HİSSEDECEKLER’

Öğrenci ve öğretmenlerle buluşan Prof. Dr. Karaca, şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz, yeni dönemi coşkuyla karşıladı. Türkiye genelindeki tüm öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için başarılarla dolu bir eğitim dönemi olmasını temenni ediyorum. Çıktığımız bu uzun soluklu yolculukta; nitelikli akademik kadromuzla yeni döneme hazırız. Yeni başarıların altına imza atacağımız bir dönemin başlangıcındayız. İTÜ Ayazağa yerleşkesi, üniversite kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasına göre dünyanın en yeşil 54’üncü kampüsü. Doğa Koleji öğrencileri; bilim, teknoloji ve sanattaki uzmanlığı ve yaratıcılığı, 250 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin uluslararası arenada lider eğitim kurumu olan İTÜ’nün katkısı ve desteğini bütünüyle arkalarında hissedecekler.”