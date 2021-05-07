İTÜ Genel Sekreteri koronaya yenildi

62 yaşındaki Demir, COVID-19 testinin pozitif çıkması ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun bakımda bulunan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İTÜ tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi: “İTÜ inşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve genel sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir’i COVID-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız İbrahim Abimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize başsağlığı dileriz.”