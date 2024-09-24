İTÜ dayanışması rekor getirdi

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Ragıp Vural Tandoğan, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Coronado Adası’nın etrafında yüzerek bir tam turu tamamlayan ilk Türk olmayı başardı. Tandoğan, 18.6 kilometrelik parkuru 5 saat 50 dakikada yüzerek geçti. 10 yıl önce başladığı yüzmede 9 farklı maratonda başarı elde eden Tandoğan’ın bir sonraki hedefi önümüzdeki ekim ayında Afrika’da bulunan Malawi Gölü’nde yüzmek. Diğer yandan 1986 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği’nden mezun olan 59 yaşındaki Tandoğan, yüzme antrenmanlarının bir kısmını okulun yüzme havuzunda yapıyor. Böylece yolu İTÜ yüksek lisans öğrencisi Miraç Durhan’la kesişen Tandoğan, Coronado Adası’ndaki maratonda elde ettiği başarının gizli kahramanıyla da bu sayede tanıştı.

MİRAÇ BENİ BEKLİYORDU

Tandoğan, başarısının nasıl geldiğini ve bu süre zarfında hangi süreçlerden geçtiğini şöyle anlattı:

“Yüzmeyle ilgilenirken soğuk suda yüzebildiğimi de fark ettim. Bu önemli çünkü hipotermi yaşamamak için 20 ile 18 derece arasındaki suda yüzülmesi gerekir. Ancak Coronado Adası’ndaki maratonda 15 dereceyi gördüm. Bize ‘ada etrafında yüzmeye 20 derecede başlarsın 18 derecede biter’ denilmişti. Hatta Miraç ile ada çevresinde antrenman yapabilmek için belirlenen tarihten önce oraya gittik. Antrenmanlarda 18 dereceyi gördük ve kendi aramızda suyun ne kadar soğuk olduğunu konuştuk. Ancak maraton sırasında 15 dereceyi hissetmek çok farklıydı. O an kendime başarabileceğimi telkin ettim ve Miraç’ın beni umutla beklediğini düşündüm.

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‘İLK’LERİ BAŞARMA HEDEFİM ZAMANLA ORTAYA ÇIKTI

Yüzmede bir adımı başarıyla tamamladıktan sonra ‘hadi bunu da başarayım’ düşüncesiyle ilerledim. Coronado Adası’nı yüzerek geçen ilk Türk olma hedefim de süreç içinde kendiliğinden ortaya çıktı. Diğer yandan Furkan Serbest, benim bireysel antrenörüm. Onunla 2013 yılından beri çalışıyoruz ve her sene oturup nerede yüzebileceğim hakkında konuşuyoruz. Hatta bir yıl okyanus bir yıl da gölde yüzmem konusunda bir karar aldık. Önümüzdeki ekim ayında Afrika’da Malawi Gölü’nde yüzmeyi planlıyorum. Buradaki sıkıntı da suyun çok sıcak olması. Su sıcaklığı 28-30 dereceye çıkıyor. Şimdi de 28 derecelik suda yüzerek antrenman yapmaya başladım. Orada da 24 kilometre yüzeceğim. Bu mesafeyi 10-12 saat arasında tamamlamak istiyorum. Diğer yandan 10 kilometrenin üstünde yüzüş performansı sergilenmesine ‘ultra maraton’ deniliyor. Dünya Açık Su Organizasyonu’nun belirlediği ultra maratonlardan biri de Coronado Adası etrafında düzenlenen geçiş turu. Bu maratonda, organizasyonun benim için belirlediği gün tek başıma yüzdüm. Bana iki kano eşlik etti. Aynı hafta içerisinde farklı yüzücüler de bireysel olarak maratonda yer alarak yüzdüler. Bu bir yarış değildi ve belli bir süre sınırı da yoktu. Dünyada Coronado Adası’nın etrafında yüzerek bir tur atan 106’ncı, Türkiye’de ise ilk kişi oldum.

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MİRAÇ OLMASAYDI, OLMAZDI

Bireysel antrenörüm aynı zamanda sutopu milli takımının da antrenörü. Bu nedenle her daim yanımda olamıyor. Haliyle bu çalışma sürecimde bana destek olabilecek aynı zamanda beni anlayabilecek birine ihtiyaç duydum. Bunu da İTÜ vizyonu ve kültürüne hâkim birinin yapmasının daha iyi olabileceğini düşündüm. Ayrıca mühendis kafasıyla düşünebilmek de bu çalışma sürecinde oldukça önemli. Yani Miraç olmasaydı bu başarıyı elde edemezdim. Hatta büyük ihtimalle maratona gidemezdim bile çünkü tüm süreçleri büyük bir disiplinle yönetti.”

TANDOĞAN’LA BENZER HEDEFLERİM VAR

İTÜ elektrik elektronik mühendisliği bölümüne 2018 yılında başlayan ve geçtiğimiz yıl mezun olan Miraç Durhan, aynı yıl okulda elektrik alanında yüksek lisans eğitimine de başladı. Hedefinin, Ragıp Vural Tandoğan gibi başarılı bir yüzücü olmak olduğunu dile getiren Durhan da şunları söyledi:

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“Ragıp Vural Tandoğan bazı antrenmanlarını okulda yaptığı için onunla tanıştık. Ardından kendisi okuldaki yüzme takımıyla otururken Coronado Adası’nı geçen ilk Türk olma hedefini anlatarak ‘bu hedefi başarmamda bana kim yardımcı olur’ diye sordu. Ardından ben kendisine destek olmak istedim. Çünkü onunla benzer hedeflerim var. Ardından onun bu hedefini gerçekleştirmek için bu yıl mayıs ayında çalışmalara başladık.

PERFORMANSI ÇOK İYİYDİ

“Yaşanabilecek tüm senaryolar hakkında ön hazırlık yaptık. Tandoğan’ın bu süre zarfında olumsuzlukları düşünmemesi gerekiyordu. Orada kaldığımız süre boyunca kendisini ‘yapacaksın, hiçbir sorun olmayacak’ şeklindeki cümlelerimle motive ettim. Yediğimiz, içtiğimiz hatta uyku saatimiz bile çalıştığımız süre boyunca aynıydı. Ona destek olabilmek için psikolojisine benim de adapte olmam gerekiyordu. Sonuçta çok başarılı bir yüzüş performansı gerçekleştirdi. Beklediğimden daha iyiydi.

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BU BAŞARININ TEK ŞAHİDİYİM

İleride Ragıp Vural Tandoğan gibi önemli başarılar elde etmeyi hedefliyorum. Manhattan Boğazı, Tahoe Gölü ve Manş Kanalı’nı geçmek istiyorum. Önümüzdeki yıl itibarıyla bu hayallerimi gerçekleştirmeyi hedefliyorum, bu sefer Tandoğan bana eşlik edecek. Öte yandan bu başarının tek şahidi olmak çok güzel bir duygu. Henüz 24 yaşındayken böyle bir organizasyonun içinde yer almak da benim için önemli bir tecrübe oldu.”

ÜÇLÜ TAÇ ÜNVANINA SAHİP İLK TÜRK

Tandoğan, 2016’da Cebelitarık Boğazı ve Manş Denizi’ni geçti. Ardından Catalina Kanalı, Manhattan Boğazı, Anacapa Adası, Tahoe Gölü gibi yerlerde yüzdü. Yurt dışında toplam 9 uluslararası maratonda yer alan Tandoğan, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası’nı geçip ‘Üçlü Taç’ unvanını alan ilk Türk yüzücü oldu.