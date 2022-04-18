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İttiba Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Osmanlıcada İttiba Kelimesinin Sözlük Anlamı

İttiba Ne Demek, Ne Anlama Gelir Osmanlıcada İttiba Kelimesinin Sözlük Anlamı

Eski yıllardan günümüze kadar gelmiş pek çok kelime bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ittiba kelimesidir. Osmanlı Döneminden günümüze kadar gelmiş ve hala sıklıkla kullanılan bu kelimenin anlamı merak edilmektedir. Özellikle günümüzde hala kullanılmasından dolayı anlamı ve kökeni merak uyandırmaktadır. Peki ittiba ne demek, ne anlama gelir? Osmanlıcada İttiba kelimesinin sözlük anlamını sizlere detaylıca derledik.

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 İttiba kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. İttiba kelimesi eski bir kelime olmasına karşın günlük hayatta hala karşımıza çıkmaktadır. 

 İttiba Ne Demek? 

 İttiba kelimesi Tabi Olmak sözcüğünden türemiş bir kelimedir. Tabi birinin peşinden giden ve ona uyan anlamına gelmektedir. İttiba etmek ise ardı sıra girmek, desteklemek ve uymak manasına gelmektedir.

 İttiba kelimesi literatüre 15. Yüzyılda dilimize girmiştir. Bu kelime tebaa kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. İttiba kelimesinin sözlüklerde iki farklı anlamı bulunur. İttiba kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır: 

 - Teba olmak

 - İştirak etmek 

 İttiba Ne Anlama Gelir? 

 İttiba kelimesi günümüzde en sık araştırılan kelimelerden birisidir. Dilimize çok eski yıllarda girmiş olmasına rağmen hala kullanılmaktadır. İttiba kelimesi genel anlamda uymak ve kabul etmek anlamına gelmektedir. 

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 Osmanlıcada İttiba Kelimesinin Sözlük Anlamı 

 Sözlükte ardınca gitmek, uymak ve itaat etmek anlamında kullanılan ve teba kökünden türeyen ittiba kelimesi Osmanlıcada çok sık kullanılan bir kelime olmuştur. Osmanlıcada ittiba kelimesi bir hükümdarın liderliğini kabul eden topluluk manasına gelmektedir.

 

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