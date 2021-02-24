İtle Yatan Bitle Kalkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İtle yatan bitle kalkar genel olarak yanlış insanlarla haşır neşir olan kişilere anlatır. Bu atasözünün tam olarak anlamını öğrenmek suretiyle, farklı yerlerde gerektiği zamanlarda kullanabilirsiniz.

İtle Yatan Bitle Kalkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kötü huyları ve davranış olan insanlar ile sıkı fıkı olmak, zaman içerisinde iyi huylu olan bir kişiyi de kötü huylu haline getirebilir. Yani kötü huylar bu kişiyle bulaşır ve onun gibi olmaya başlar.

İtle Yatan Bitle Kalkar Atasözünün Cümle İçinde Kullanım

İtle yatan bitle kalkar atasözü cümle içerisinde kullanırken, duruma göre tek başına da değerlendirebilirsiniz.

‘’O adama çok dikkat etmen gerekiyor; sonuçta itle yatan bitle kalkar.’’

Bu şekilde özellikle uyarıcı bir nitelik taşıyan anlamı ile beraber itle yatan bitle kalkar atasözünün kullanabilirsiniz.