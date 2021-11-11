İtiyad ne demek, ne anlama gelir? İtiyad kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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İtiyad kelimesi köken olarak Arapça’dır. Arapça kökenli olan itiyad kelimesinin TDK'ya göre karşılığı alışkanlıktır. Alışma durumu veya alışkanlık anlamına sahiptir.

İtiyad Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamları merak edilen itiyad kelimesi, internet ortamında araştırılan bir kelimedir. Anlamını öğrenmek adına internet sitelerinde birçok araştırma yapılıyor. İtiyad kelimesi günümüzde çok duyulan ve anlamı öğrenilmek istenen kelimedir. İtiyad kelimesinin Arapça kökenli olması merak uyandırıyor. İtiyad kelimesi, alışkanlık anlamıyla kullanılan bir kelimedir. Alışkanlık anlamıyla bilinen ve başka anlamlarda kullanılmayan bir kelime türüdür. Günümüzde internet ortamında çok karşılaşılan bir kelimedir. Kelimelerin sahip olduğu anlamlar, kişiler tarafından öğrenilmek isteniyor.

İtiyad Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Bir kelimenin TDK sözlük anlamını öğrenerek, doğru anlama ulaşılabiliyor. Her birey itiyad kelimesini duyduğunda farklı anlamlar çıkarabiliyor. Doğru anlamı öğrenmek için TDK'ya başvurabiliyor. En doğru kaynaklardan biri olan TDK, itiyad kelimesinin anlamını da paylaşıyor. İtiyad kelimesi TDK'da alışkanlık anlamındadır. Alışkanlık anlamıyla günümüzde kullanılan bir sözcük çeşididir. Alışkanlık kelimesi günümüzde daha yaygın olarak tercih edilse de, itiyad kelimesi de birçok insan tarafından kullanılıyor.