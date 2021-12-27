İtimat etmek ne demek, ne anlama gelir? İtimat etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İtimat Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İnanmak 2- Güven beslemek 3- Bel Bağlamak 4- İstinat etmek

İtimat Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

11. yüzyılda literatüre giren itimat etmek kelimesi, birine karşı güven duymak ve inanmak anlamına gelir. Kelimenin sıfat hali mutemet şeklinde yazılır. Mutemet kelimesi, güven uyandıran, sözüne güvenilir kimse demektir.

İtimat Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan itimat etmek kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

İtimat Etmek - Doğru Kullanım

İtimat etmek - Yanlış Kullanım

İtimat Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Zamanında itimat ettiğim insanların her biri beni hayal kırıklığına uğrattığı için artık insanlardan uzak duruyorum.

2- Lütfen bana ve sözlerime itimat ediniz.

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3- Daha dün tanıdığın birine bu kadar kolay itimat etmemelisin.