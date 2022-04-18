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İtimad Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İtimad Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İtimad Ne Demek, Ne Anlama Gelir İtimad Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İtimat, sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım anlamı ve alanı bakımdan oldukça önem arz etmektedir. Bu bakımdan İtimat kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. İtimat ne demek, ne anlama gelir? İtimat kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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İtimat Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. İtimat kelimesinin anlamı ise güvenerek bağlanmak, emniyet etmek anlamına gelmektedir. 

 İtimat Ne Demek? 

 İtimat kelimesi etimolojik olarak ''i'timâd'' kelimesinden türetilmiş durumdadır. Arapçada bir şeye kalben güvenip dayanmak, güvenerek bağlanmak ve emniyet etmek gibi anlamlara gelmektedir. 

 İtimat Ne Anlama Gelir? 

 İtimat kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve bir kimseye ya da herhangi bir şeye güvenmek, bağlanmak manalarına gelmektedir. Bunun yanı sıra itimat kelimesi yanında daha çok ''etmek'' fiili ile kullanılmaktadır. Dolayısıyla itimat kelimesi itimat etmek şeklinde kullanılır. 

  İtimat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 İtimat kelimesi gün içerisinde çokça kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Arapçadan dilimize geçen itimat kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ne anlama geldiği oldukça merak edilmektedir. İtimat kelimesinin TDK'ye göre sözlük anlamı ise güvenç, güven, emniyet gibi anlamlarda kullanılmıştır.

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  İtimat Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı 

 - Benim ona itimadım tamdır.

 - Son yaptıklarından sonra sana itimat edeceğimi mi sandın.

 - İtimat etmek için zamana ihtiyacım var.

 

 

 

 

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