İtikat ne demek? TDK'ya göre itikat kelimesinin anlamı nedir? İtikat sözlük anlamı

İtikat kelimesi kökeni Arapça olan bir sözcüktür. Arapçada çok fazla kullanılması ile beraber aynı şekilde Türkçede de öne çıkar. Ancak Türkçede çok fazla kullanılan ve sık değerlendirilen kelimeler arasında yer almaz. Yine de farklı noktalarda karşılaşılan kelimeler içerisinde geliyor.

TDK'ya Göre İtikat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sabit bir anlamı üzerinden itikat kelimesi karşılık bulunmaktadır. Bu karşılık aynı zamanda Türk Dil Kurumu üzerinden de ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

- İnanma ve inan

- İnanç

Bu şekilde inanmak üzerinden bir anlama sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Hem tek başına hem de cümle içerisinde değerlendirilebilecek kelimeler arasında yer alıyor. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Bu durum masum itikadını bile yok eder.’’

Yukarıda verilen cümlede olduğu gibi masum inancının yok olması üzerine bir anlam şeklinde değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda yazılı ve sözlü eserlerde karşı karşıya kaldığı vakit, bu anlama sahip olduğu anlaşılabilir. Gündelik yaşamda da yine inanmak veya inanç anlamlarına karşılık olarak, itikat kelimesi amaca göre değişik noktalarda değerlendirilebilir.