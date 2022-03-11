İtibar ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre itibar kelimesinin anlamı

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İtibar kelimesi günlük hayat içerisinde sürekli olarak karşılaşılmakta olan kelimelerden birisi olma özelliğine sahiptir. İtibar kelimesi genel olarak saygı kelimesiyle eşdeğer olarak kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda itibar kelimesi saygınlık olarak da bilinmekte olan bir kelimedir.

İtibar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İtibar kelimesi dilimizde sürekli olarak karşılaşılmakta olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. İtibar, değer vermek, saymak ve saygı göstermek manalarında kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. İtibar kelimesinin genel olarak saygı göstermek anlamında kullanıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda değer vermek anlamına geldiği de söylenebilir.

TDK'ya Göre İtibar Kelimesinin Anlamı Nedir?

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Türk dil kurumuna göre itibar kelimesinin anlamı, saygı göstermek olarak ifade edilebilir. İtibar kelimesi Arapça kökenli bir kelime olma özelliğine sahiptir. İtibar kelimesi aynı zamanda saygınlık manasına da gelmekte olan bir kelime olarak ifade edilebilir. İtibar kelimesinin sözlük anlamının saygınlık olduğunu söylemek mümkündür. Türk dil kurumuna göre itibar kelimesi; saygı göstermek, saymak, değer vermek olarak ifade edilebilir.