İtibar etmek ne demek, ne anlama gelir? İtibar etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

İtibar etmek herkesin gün içerisinde tercih edebileceği bir kelimedir. Anlamı TDK tarafından detaylı olarak paylaşılmıştır. TDK'ya göre itibar etmek, saygı göstermek anlamına geliyor.

İtibar Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Söz gruplarında kullanılan her kelimenin belirli bir anlamı oluyor. TDK, tüm sözcüklerin anlamlarını detaylı olarak açıklayarak anlam konusunda bilgi paylaşımı gerçekleştiriyor. İtibar etmek, herkesin internet sitelerinde karşılaştığı sözcüklerdir. İtibar etmek, saygı göstermek ve değer vermek anlamına sahiptir.

İtibar Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

İtibar etmek kelimesinin nasıl yazılacağı hususu çok merak ediliyor. Yazım yanlışı yapmak istemeyenler doğru yazılış şeklini öğrenmek istiyor. İtibar etmek kelimesi bitişik olarak yazılması gereken bir kelime değildir. Ayrı olarak yazılması doğrudur.

TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

TDK sözlüklerinde itibar etmek kelimesi detaylı olarak araştırılıyor. TDK'ya göre itibar etmek kelimesinin belirli anlamları bulunuyor. İtibar etmek, saygı gösterilmesi anlamına sahip olan bir sözcük modelidir. Saygı gösterme ve değer verme anlamlarında cümle içerisinde günlük hayatta kullanılabilir. İtibar etmek, yaygın görülen ve kullanılan kelimelerden biridir.