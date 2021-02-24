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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 04:28 | Son Güncelleme:

İti Öldürene Sürütürler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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İti Öldürene Sürütürler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Pek çok kişi iti öldürene sürütürler atasözünün ne olduğunu öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Özellikle son dönemlerde merak edilen atasözleri içerisinde yer almaktadır. İşte iti öldürene sürütürler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Çok yaygın olmasa bile iti öldürene sürütürler atasözü halk arasında amaca uygun olarak kullanılır. Özellikle anlamı açısından etkili bir ifade taşıdığını dile getirmek mümkün.

 İti Öldürene Sürütürler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Eğer bir kişinin ele aldığı iş kötü bir şekilde tamamlanırsa, bu sorumluluk yine o kişiye kalır. Bu durumu düzeltebilmek için sorumluluğu ele alarak düzeltmesi gerekir. Eğer düzeltemezse suç tamamen o kişinindir.

 İti Öldürene Sürütürler Atasözünü Cümle İçinde Kullanımı

 Iti öldürene sürütürler atasözünü cümle içerisinde amaca göre farklı zamanlarda kullanabilirsiniz. Özellikle taşıdığı anlam ile beraber, gerekli yerlerde tam olarak uyum sağlayan özel atasözlerinden biridir.

 ‘’Bu işi çok dikkatli bir şekilde yapman gerekiyor; Aksi takdirde bilesin ki iti öldürene sürütürler.’’

 Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına da kullanabilirsiniz.

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