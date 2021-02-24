İti Öldürene Sürütürler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok yaygın olmasa bile iti öldürene sürütürler atasözü halk arasında amaca uygun olarak kullanılır. Özellikle anlamı açısından etkili bir ifade taşıdığını dile getirmek mümkün.

İti Öldürene Sürütürler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir kişinin ele aldığı iş kötü bir şekilde tamamlanırsa, bu sorumluluk yine o kişiye kalır. Bu durumu düzeltebilmek için sorumluluğu ele alarak düzeltmesi gerekir. Eğer düzeltemezse suç tamamen o kişinindir.

İti Öldürene Sürütürler Atasözünü Cümle İçinde Kullanımı

Iti öldürene sürütürler atasözünü cümle içerisinde amaca göre farklı zamanlarda kullanabilirsiniz. Özellikle taşıdığı anlam ile beraber, gerekli yerlerde tam olarak uyum sağlayan özel atasözlerinden biridir.

‘’Bu işi çok dikkatli bir şekilde yapman gerekiyor; Aksi takdirde bilesin ki iti öldürene sürütürler.’’

Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına da kullanabilirsiniz.