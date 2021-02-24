İti An Çomağı Hazırla atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
İti an çomağı hazırla atasözü günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak genelde samimiyetine inanılan insanların yanında söylenir. Bu atasözünün doğru bir şekilde kullanılması için anlamının öğrenilmesi oldukça önemlidir. İti an çomağı hazırla atasözünün anlamı nedir, iti an çomağı hazırla atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Atalarımız pek çok konuda nasihat amaçlı cümleler kurmuştur. Bu cümleler nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bir atasözü genelde yaşanmışlıklar ve tecrübelere dayanılarak söylenir. Bu sebeple anlamlarının iyi pekiştirilmesi ve bu cümlelerden ders çıkarılması kişilerin yararına olacaktır.
İti An Çomağı Hazırla Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kötü insanlar başkalarının mutluluklarına gölge düşürmek isterler. Toplumlarda bu tür insanlardan çokça vardır. Her ne kadar kaçmaya çalışsak da bu tür insanlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Bazen sevmediğimiz kötü biri hakkında konuşurken biranda yanımızda belirir. İşte böyle zamanlarda iti an çomağı hazırla atasözü kullanılmaktadır.
İti An Çomağı Hazırla Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Tam Ali'den bahsederken yolda karşılaştık, iti an çomağı hazırla diye boşuna dememişler.