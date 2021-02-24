İti An Çomağı Hazırla atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atalarımız pek çok konuda nasihat amaçlı cümleler kurmuştur. Bu cümleler nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bir atasözü genelde yaşanmışlıklar ve tecrübelere dayanılarak söylenir. Bu sebeple anlamlarının iyi pekiştirilmesi ve bu cümlelerden ders çıkarılması kişilerin yararına olacaktır.

İti An Çomağı Hazırla Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kötü insanlar başkalarının mutluluklarına gölge düşürmek isterler. Toplumlarda bu tür insanlardan çokça vardır. Her ne kadar kaçmaya çalışsak da bu tür insanlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Bazen sevmediğimiz kötü biri hakkında konuşurken biranda yanımızda belirir. İşte böyle zamanlarda iti an çomağı hazırla atasözü kullanılmaktadır.

İti An Çomağı Hazırla Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tam Ali'den bahsederken yolda karşılaştık, iti an çomağı hazırla diye boşuna dememişler.